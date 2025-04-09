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ВСУ атаковали церковь в Гуево Курской области
ВСУ атаковали церковь в Гуево, где прятались жители в подвалах
Украинские военные атаковали дронами территорию церкви в селе Гуево Курской области, где местные жители были вынуждены прятаться в подвалах из-за обстрелов, сообщила вывезенная из села мирная жительница Мария Дейнеко.
Украинские военные атаковали дронами церковь и прилегающие дома в селе Гуево Курской области, сообщает ТАСС. Под удар попали здания, в подвалах которых укрывались местные жители. Очевидец событий Мария Дейнеко сообщила, что людей перевезли в церковь, где они жили, не выходя на улицу из-за постоянной угрозы.
Мария Дейнеко вспоминает, как во время атаки они находились у входа в подвал, когда взрывной волной выбило стекла, которые полетели на укрывающихся. Женщина отметила, что за восемь месяцев оккупации люди были вынуждены жить в подвалах без света и воды. Их дома, как и еще восемь зданий на улице, были уничтожены украинскими солдатами с применением дронов и артиллерии в сентябре 2024 года.
Это вынудило местных жителей искать убежище на территории церкви.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гуево рассказали следователям об убийстве мирных жителей боевиками ВСУ, бойцы «Севера» встретили в Гуево иеромонаха Симеона, ранее считавшегося пропавшим, а среди боевиков ВСУ были обнаружены польские и англоязычные наемники.