Жительница Белгорода приняла звонок от Гладкова за мошенничество

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в понедельник во время телефонного разговора с жительницей Белгорода, в котором Гладков уточнял информацию о восстановлении жилья после обстрела, передает РИА «Новости».

Женщина усомнилась в подлинности голоса губернатора, заявив, что не верит в то, что действительно разговаривает с Гладковым: «Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить кому угодно: все мне сделали».

Гладков, в свою очередь, поблагодарил женщину за ответ и подчеркнул, что в свете активности телефонных мошенников подобная реакция оправдана. Он отметил важность осторожности и необходимости избегать передачи лишней информации.

«Телефонных мошенников много. Самое главное, чтобы быть настороже. Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно», – подчеркнул губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Гладков рассказал о случае, когда его звонок, сделанный в рамках контроля восстановления жилья, был воспринят жительницей области как мошеннический. Глава региона проводит выборочные обзвоны граждан, чтобы лично проконтролировать завершение ремонтных работ в пострадавших домах.