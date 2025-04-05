  • Новость часаВ Хакасии из-за пожаров и сильного ветра объявили режим ЧС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    FT: Украина провела расследование утечки проекта сделки с США с полиграфом
    Овечкин не захотел забивать рекордную шайбу в пустые ворота
    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки
    Сальдо: ВСУ превратили правый берег Херсонской области в мертвую зону
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    22 комментария
    5 апреля 2025, 12:40 • Новости дня

    Суд оставил приговор пилоту сгоревшего самолета SSJ100 без изменений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский областной суд отказался изменить приговор пилоту Денису Евдокимову, оставив в силе решение о шестилетнем заключении по делу о крушении SSJ100 в 2019 году.

    Как передает РИА «Новости», Московский областной суд оставил без изменений приговор пилоту Денису Евдокимову, обвиняемому в крушении самолета SSJ100 в 2019 году в аэропорту «Шереметьево». Защита пилота настаивала на отмене приговора и новом рассмотрении дела, утверждая, что катастрофа произошла из-за конструктивных недостатков самолета.

    Несмотря на частичное удовлетворение апелляционных жалоб адвокатов Евдокимова, суд признал шестилетний приговор законным. Иск двух потерпевших, которые требовали ужесточить приговор и выплатить компенсацию, также не был удовлетворен. Однако документы по этому иску направлены на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

    В апелляционном постановлении указано, что жалобы представителей потерпевших оставлены без удовлетворения, а приговор Евдокимову остался без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАК завершил расшифровку черных ящиков сгоревшего в Шереметьево «Суперджета», который потерпел катастрофу в 2019 году. Ростех отреагировал на иски по этому происшествию, поданные против компании. Адвокаты рассказали о ходе расследования.

    4 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине

    Более 20 стран не поддержали продление мандата комиссии по Украине в Совете ООН

    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 отказались поддержать продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине.

    Совет ООН по правам человека проголосовал за продление мандата международной независимой комиссии по расследованию событий на Украине, но 22 из 47 государств-членов не поддержали это решение, передает РИА «Новости». Среди них четыре страны проголосовали против, а восемнадцать воздержались.

    Комиссия была создана в 2022 году для расследования предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте конфликта между Россией и Украиной.

    Москва не признает мандат этой комиссии, считая ее деятельность антироссийской.

    Ранее Россия обратилась в ООН с требованием зафиксировать военные преступления, которые совершает киевский режим в Курской области.

    Коментарии (10)
    4 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в ресторане Кривого Рога, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился в 18:49 с помощью ракеты в фугасном снаряжении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На совещании присутствовали командиры соединений и западные инструкторы, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 29 марта по 4 апреля ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

    Коментарии (26)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 16:56 • Новости дня
    Китайские пошлины обрушили индексы США

    Фондовые индексы США снизились на 3% из-за ответных пошлин Китая

    Китайские пошлины обрушили индексы США
    @ Liu Yanan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основные фондовые индексы США упали на 3% после решения Китая ввести ответные пошлины на американские товары, что привело к значительным колебаниям на рынке.

    Как передает РИА «Новости», фондовые торги в США открылись существенным падением основных индексов после введения Китаем дополнительных пошлин. К 16:34 мск индекс Dow Jones снизился на 2,61% до 39 485,7 пункта, Nasdaq Composite упал на 3,13% до 16 032,68 пункта, а S&P 500 уменьшился на 2,85% до 5243,75 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские власти вводят с 10 апреля дополнительные пошлины в 34% на всю продукцию из Соединенных Штатов в ответ на действия администрации Дональда Трампа.

    Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на китайские товары в 34%, что, по их мнению, нарушает международные торговые правила.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что введенные США пошлины приведут к экономической нестабильности, и подчеркнул необходимость осторожных действий России для минимизации негативных последствий.

    Коментарии (24)
    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

    Коментарии (2)
    4 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

    Трамп в пятницу в своей соцсети Truth Social высказался о введении Китаем дополнительных пошлин на американские товары, передает РИА «Новости».

    Президент США обвинил Пекин в панике и неправильных действиях. Он отметил, что «Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут».

    Ранее Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

    Коментарии (17)
    5 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Подоляка сообщил о машинах с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За некоторое время до удара ВС России по месту совещания украинского командования и наемников в в ресторане в Кривом Роге рядом с ним скопилось свыше 10 автомобилей с охраной, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

    Вокруг криворожского ресторана «Магеллан» за несколько часов до удара российской ракеты собралось 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, сообщил блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

    В ресторане, по словам Подоляки, проходило совещание командования украинской армии и иностранных наемников. Из-под завалов извлекли тела свыше 40 военных, припаркованные же рядом автомобили были уничтожены.

    Блогер уточнил, что удар, по предварительным данным, наносился комплексом «Искандер-М». Подоляка добавил, что украинские источники разносят информацию о том, что удар якобы наносился ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам гражданских. Они обвиняют Россию в нарушении «правил ведения войны».

    «Между тем, видео, которое приводится очевидцами, не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», – подчеркнул блогер.

    В случае, если бы это был кассетный снаряд, то фонтана взрыва не последовало бы, а были бы многочисленные хлопки в небе от раскрытия суббоеприпасов, указал Подоляка.

    В то же время он сообщил, что в результате удара по месту скопления украинских военных есть жертвы среди мирных граждан.

    Напомним, в субботу российское Минобороны сообщало, что ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога. Министерство указывало, что удар наносился ракетой в фугасном снаряжении.

    По этой информации, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    Коментарии (15)
    4 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Польский замминистра призвал Варшаву получить контроль над портом Одессы

    Замглавы Минсельхоза Польши Колодзейчак призвал купить или арендовать одесский порт

    Польский замминистра призвал Варшаву получить контроль над портом Одессы
    @ Архип Верещагин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак предложил приобрести или арендовать одесский порт для снижения транспортных издержек сельхозпродукции в Африку.

    По его словам, это решение поможет Польше и другим европейским странам обеспечить более выгодный доступ к рынкам Африки через Черное море, передает РИА «Новости».

    Колодзейчак выразил недовольство отсутствием конкретных предложений в отношении польско-украинских экономических отношений. Он отметил, что аренда или покупка причала в Одессе позволит создать зерновой порт, через который будет осуществляться экспорт польского и европейского зерна. Это, по мнению Колодзейчака, обеспечит значительное снижение транспортных расходов.

    Замминистра также сообщил, что выгода поставки с каждой тонны поставляемой через черноморские порты в Африку пшеницы составит в среднем 100 злотых (более 25 долл.), так как в этом случае ниже транспортные затраты.

    Издание New York Times ранее писало, что в Киеве выразили опасения, что США могут согласиться на передачу России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    Коментарии (15)
    4 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией

    Рубио заявил, что не слышал о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией
    @ Jarg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о предложении возобновить прямые рейсы между США и Россией.

    Он отметил, что не знает, кто будет пользоваться такими рейсами, учитывая действующие санкции в отношении россиян, передает ТАСС.

    Заявление Рубио прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, который заявил, что обсуждал возможность восстановления прямых авиаперелетов со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом как меру доверия между странами.

    Ранее МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    Коментарии (4)
    4 апреля 2025, 19:46 • Новости дня
    Канада заявила о готовности заменить США в роли мирового лидера
    Канада заявила о готовности заменить США в роли мирового лидера
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Канады Марк Карни выразил готовность страны заменить США в роли мирового экономического лидера и создать коалицию стран-единомышленников.

    Как передает RT, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности страны заменить Соединенные Штаты на мировой арене в качестве лидера в области торгово-экономического сотрудничества. Карни отметил возможность формирования коалиции из стран-единомышленников, которые ищут альтернативу лидерству США.

    Премьер подчеркнул, что 80-летний период доминирования США в мировой экономике, который основывался на создании альянсов и поддержании свободной торговли, близится к завершению. По его мнению, Канада способна взять на себя эту роль, если Соединенные Штаты больше не хотят выступать в этом качестве.

    «Если США больше не хотят вести их, это будет делать Канада», – заявил Карни в интервью The New York Times. Он отметил, что Канада готова взять на себя ответственность за поддержание альянсов, основанных на доверии и взаимном уважении.

    Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что из-за действий президента США Дональда Трампа отношения Канады и стран ЕС с США никогда не будут прежними, особенно в сфере торговли.

    Также Оттава введет ответные пошлины в отношении Вашингтона.

    Кроме того, Канада намерена сократить экономическую зависимость от американского рынка и переориентировать торговлю на другие регионы мира.

    Коментарии (25)
    4 апреля 2025, 22:07 • Новости дня
    Сенатор Клишас назвал авторов учебника по семьеведению мракобесами

    Сенатор Клишас обвинил авторов учебника по семьеведению в мракобесии и эзотерике

    Сенатор Клишас назвал авторов учебника по семьеведению мракобесами
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авторы учебника по курсу «Семьеведение», придерживающиеся эзотерики и родологии, не должны заниматься созданием школьных пособий, так как их идеи могут навредить образовательному процессу, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    Андрей Клишас выразил недовольство авторами нового учебника по семьеведению, сообщает Ura.Ru.

    В эфире RTVI сенатор назвал этих авторов мракобесами, указав на их увлечение эзотерикой и родологией, и подчеркнул, что подобные люди не должны участвовать в создании школьных пособий. Он также выразил обеспокоенность тем, что участие таких авторов в разработке учебников может привести к нежелательной рекламе их идей и предоставлению им статуса авторитетов в глазах школьников.

    Сенатор предложил разработать четкие критерии отбора авторов учебников, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Он отметил важность обеспечения того, чтобы образовательные материалы разрабатывались компетентными и квалифицированными специалистами, а не представителями псевдонауки.

    D российских школах с нового учебного года появился предмет «Семьеведение». Представленный депутатом Ниной Останиной учебник по семьеведению вызывал критику из-за участия в его создании специалистов, занимающихся псевдонаучными дисциплинами, включая родологию.

    Коментарии (12)
    4 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои средства
    Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои средства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал чиновникам оплачивать расходы на любовниц и близких за счет собственных доходов.

    Во время обсуждения государственного бюджета Лукашенко подчеркнул, что это будет справедливо и по-мужски, добавив, что чиновники могут зарабатывать где угодно, но должны обеспечивать родных и близких за свой счет, передает RT.

    Лукашенко сказал: «По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте где хотите, но их содержите. Это будет по-человечески и по-мужски».

    Коментарии (13)
    4 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    Рютте раскрыл суть обещаний Киеву о членстве в НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс обещал Украине необратимый путь к членству, но не гарантировал прием после конфликта с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, прошедшей после встречи глав МИД стран блока, отметил, что Украина на саммите в Вашингтоне в 2024 году получила обещание о необратимом пути к членству в альянсе. Однако, как передает ТАСС, Рютте уточнил, что никакие обещания о принятии Украины в НАТО после завершения конфликта с Россией не давались.

    «Это так, на саммите в Вашингтоне НАТО обещало Украине необратимый путь к членству. Однако никто никогда не давал обещания принять Украину после завершения конфликта с Россией», – заявил Рютте, отвечая на вопросы журналистов. Он также обратил внимание на то, что позиция альянса в отношении приема Украины в НАТО остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США. Газета Politico писала, что семь стран НАТО, включая США и Германию, противятся вступлению Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией.

    Коментарии (10)
    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    Коментарии (3)
    4 апреля 2025, 20:10 • Новости дня
    Economist: Жители острова на Аляске начали учить русский из страха захвата Россией
    Economist: Жители острова на Аляске начали учить русский из страха захвата Россией
    @ Steve Kazlowski/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На острове Малый Диомид на Аляске жители начали изучать русский язык, опасаясь возможного захвата Россией.

    Журнал Economist сообщил, что жители острова Крузенштерна на Аляске, также известного как Малый Диомид, начали изучать русский язык. Это связано с их опасениями по поводу возможного захвата острова Россией. Остров Малый Диомид находится всего в четырех километрах от российского острова Ратманова (Большой Диомид), и зимой между ними можно пройти по льду.

    По данным издания, на острове распространяется паранойя, связанная с возможным вторжением. Некоторые жители даже обучаются русскому языку на случай, если Россия решит взять остров под свой контроль. Однако, как отмечает Economist, такие предположения остаются необоснованными.

    В статье также упоминаются внутренние конфликты среди жителей острова. Автор столкнулся с негативной реакцией на попытки слушать русскую музыку, что вызвало подозрения у одного из местных жителей в его связях с Россией. Журналисту даже угрожали сообщить об этом военным.

    Самыми близкими к «вторжению» россиянами на остров были сторожевые собаки, которые сбежали с базы на Большом Диомиде и пересекли границу по льду. Одна из собак была застрелена из-за опасений вызвать международный инцидент.

    Местные жители выражают недовольство тем, что с 2022 года они не могут посещать российский остров, а россияне не могут приехать к ним. Обстановка напоминает «ледяной занавес», говорят они.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (11)
    5 апреля 2025, 03:42 • Новости дня
    Рютте: Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год
    Рютте: Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские страны производят за год столько же боеприпасов, сколько российская сторона производит за три месяца, сказал генсек альянса Марк Рютте.

    «Мы производим за полный год (столько) боеприпасов, сколько Россия производит за три месяца», – сказал Рютте CBS, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае трат на оборону в 2% ВВП НАТО не сможет защитить себя в ближайшие три-пять лет.

    Ранее Европа обратилась к НАТО с запросом на размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.

    Коментарии (6)
    Главное
    Глава РФПИ призвал экс-посла США Макфола стать миротворцем
    Американские власти по ошибке потребовали от украинцев покинуть США
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    Паша Техник умер в Таиланде
    Суд отказал клиенту букмекера в иске о выплате выигрыша в 711 тыс. рублей
    В Ульяновской области задержали подозреваемых в убийстве девочки
    Во Франции объявили экстренный план действий из-за эпидемии чикунгуньи

    Мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США

    Китай намерен биться с США. Он ответил Дональду Трампу введением 34-процентных пошлин на все американские товары. Хватит ли КНР сил победить в торговой войне? В первую волну Пекину удалось не только найти новые рынки сбыта, но и совершить технологический рывок. Евросоюз уже в панике от ожидания наплыва дешевой китайской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые союзники Москвы усилят влияние России в Африке

    Главные оппоненты Франции в Западной Африке усиливают военные связи с Москвой. На встрече Сергея Лаврова с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо стало известно о планах России по обучению африканских солдат. Как считают эксперты, в перспективе это партнерство позволит странам региона улучшить свои экономические позиции и откроет для России доступ на местные быстрорастущие рынки. Подробности

    Перейти в раздел

    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

    Самым наглядным свидетельством огромных потерь ВСУ в ходе спецоперации стали украинские кладбища. Они постоянно расширяются, в чем наглядно может убедиться любой желающий. И на данный момент кладбища стали для киевского режима едва ли не единственным оправданием того, зачем вообще украинцев каждый день отправляют на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............