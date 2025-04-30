Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.52 комментария
В Белом доме заявили о передаче под контроль Европы помощи Украине
Советник по нацбезопасности Уолтц сообщил о передаче под контроль ЕС помощи Киеву
Белый дом считает, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.
Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что США намерены передать руководство будущей поддержкой Украины европейским странам, передает РИА «Новости».
В интервью изданию New York Post он подчеркнул: «Мы дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы».
Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе писала, что власти США не обсуждают отправку новых пакетов военной помощи после исчерпания текущих ресурсов.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США готовы выйти из переговоров по Украине, если не будет достигнут прогресс.
Дональд Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели.
Аналитики The Wall Street Journal отметили, что потеря американского арт-оружия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, поскольку считает отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.