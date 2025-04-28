В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».0 комментариев
Лавров: Брюссель ставит попытку спасти подмоченную репутацию выше мира на Украине
Лавров уличил ЕС в попытке спасти подмоченную репутацию в ситуации с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью бразильской газете O Globо о том, что Евросоюз ставит попытки сохранить свою репутацию выше достижения мира на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Евросоюз продолжает обеспечивать поддержку киевским властям из-за того, что рассматривает отказ от этого как признак собственной стратегической несостоятельности, сказал он в интервью бразильской газете O Globo, которое приводит российский МИД.
По его словам, иной исход украинского конфликта, кроме поражения Москвы, рассматривается в Брюсселе как геополитический проигрыш.
«В ЕС исходят из того, что отказ от поддержки Украины будет выглядеть как подтверждение его стратегической несостоятельности. Иными словами, брюссельская бюрократия ставит попытку спасения своей подмоченной репутации выше интересов достижения справедливого устойчивого мира», – заявил министр.
Лавров отметил, что вместо содействия урегулированию конфликта Евросоюз пытается подорвать мирные договоренности, прикрываясь тем, что его не приглашают к переговорному процессу. Кроме того, ряд стран готовится направить на Украину военные контингенты стран НАТО, несмотря на предупреждения Москвы о неприемлемости таких действий.
«Продолжаются поставки вооружений Киеву. Планируется наращивание потенциала своей военной промышленности. Собираются некие «коалиции желающих», обсуждаются возможности создания внебюджетных механизмов для покупки новых вооружений для Киева», – перечислил глава МИД России европейские инициативы якобы помощи Украине.
В очередной раз напомнив, что без военизации Украины и «затаскивания» ее в НАТО усилиями администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена, конфликта могло не быть вовсе, Лавров указал на то, что теперь Москва и Вашингтон ведут диалог по поиску путей урегулирования ситуации в надежде, что он даст взаимоприемлемые результаты.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.
Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.