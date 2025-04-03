В Госдуме назвали смешной идею наградить Овечкина за рекорд НХЛ

В Госдуме назвали нецелесообразным вручение Овечкину награды за рекорд в НХЛ

Tекст: Ольга Иванова

Первый замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Газете.Ru», что вручение государственной награды России Александру Овечкину за достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) будет неуместным. Он подчеркнул, что российские награды должны присуждаться за успехи в честь российского спорта, хотя это не умаляет гордости и восхищения заслугами Овечкина. Свищев отметил, что у Овечкина уже есть множество наград за достижения с российской сборной, в частности, на чемпионатах мира.

При этом Свищев подчеркнул, что Овечкин активно способствует продвижению хоккея как в НХЛ, так и на международном уровне. В связи с этим обсуждаются различные способы, как можно отметить его достижение после побития рекорда Уэйна Гретцки. По словам Свищева, Министерство спорта, клуб «Динамо» и Федерация хоккея России рассматривают разные варианты, как можно будет отметить этот рекорд.

Бывший генеральный менеджер сборной России и директор хоккейной школы «Динамо» Андрей Сафронов также прокомментировал ситуацию. Хотя он не готов обсуждать целесообразность награждения Овечкина, Сафронов отметил, что «Динамо» готовится поздравить своего воспитанника, а также что решение о правительственной награде будет приниматься руководством страны. Он добавил, что поздравления будут после окончания сезона и, возможно, когда Овечкин приедет в Россию.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству голов за сезон среди игроков в возрасте 30 лет и старше, забросив 416-ю шайбу.