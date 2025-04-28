Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.6 комментариев
«Северяне» уничтожили резервы ВСУ и продвинулись на Сумском направлении
В ходе боевых действий на границе с Сумской областью войска «Север» продвинулись более чем на два километра, уничтожив свыше 240 военнослужащих противника за сутки.
Группировка «Север» продолжила нанесение ударов по живой силе и технике противника в районе Краснояружского приграничья и в Сумской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». По данным источника, за минувшие сутки были ликвидированы более 240 военнослужащих ВСУ, из них свыше 180 на Сумском и 25 на Краснояружском направлениях. Также были уничтожены пять единиц техники только на Краснояружском направлении.
В районе государственной границы южнее Поповки несколько украинских военных, бросив раненых, пытались отступить, но были уничтожены операторами БпЛА. На направлении Гоптаровки штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся прорваться через лесные массивы, была уничтожена в стрелковом бою и с помощью FPV-дронов. Командование ВСУ, несмотря на потери, требует от личного состава продолжать попытки наступления, чтобы подкрепить заявления Зеленского об «удержании позиций» в Белгородской области.
На Сумском направлении, по данным источника, «Северяне» уничтожают резервы ВСУ, переброшенные к границе с Суджанским районом. В приграничных лесополосах южнее хутора Олешня ликвидированы сводные группы десантно-штурмовых бригад ВСУ, враг несет потери и вынужден отходить. Освобождение села Горналь позволило силам группы «Север» взять под огневой контроль маршруты переброски украинских военных.
В районе Беловоды подразделения 21 омбр ВСУ потеряли боеспособность, украинское командование было вынуждено перебросить на помощь 110 омбр из Запорожья, однако попытка контратаки украинской армии также была отбита. Общий успех «Северян» на Сумском направлении составил более 2,1 километра продвижения за сутки. Артиллеристы и операторы БпЛА уничтожили также боевую группу противника с техникой на Липцовском направлении и четыре штурмовые группы ВСУ на Волчанском направлении.
По итогам дня на различных направлениях были уничтожены гаубицы, склады снабжения, несколько единиц автомобильной техники, минометы, дроны, а также пункты управления БпЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении, бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ, а также группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ.