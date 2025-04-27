Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет России зафиксировал очередной случай убийства украинскими боевиками мирного жителя в Суджанском районе, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что жительница села Плехово сообщила о смерти своего сына, который 13 сентября 2024 года пытался забрать продукты из дома и был расстрелян украинскими боевиками. В сообщении отмечается: «По свидетельствам матери, тело погибшего мужчины было обнаружено с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками».

Мать погибшего также рассказала, что в августе 2023 года украинские военнослужащие, незаконно проникшие на территорию Курской области, вскрывали дома и гаражи, а также вывозили имущество и автомобили местных жителей.

Петренко добавила, что действия вооруженных формирований Украины квалифицированы как теракт и мародерство, расследование установит всех причастных к преступлениям и привлечет их к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на железнодорожной станции «Суджа» в Курской области, также Следственный комитет открыл уголовное производствопосле сброса бомбы с дрона украинскими боевиками на людей в Курской области, а ранее Следственный комитет завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными на территории региона.