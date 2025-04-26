Гладков рассказал о 43 проходящих лечение жителях Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в больницах Белгородской области продолжают получать лечение 43 человека, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины на регион, передает ТАСС. Среди них находятся пять детей. Гладков уточнил, что сейчас в больницах региона находятся 35 взрослых и четверо детей, еще трое взрослых и один ребенок проходят лечение в Москве.

Гладков выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших и возвращение их домой. Он также сообщил, что 25 апреля в результате атак ВСУ погибли еще два мирных жителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные, которые занимались тушением храма «Новый Иерусалим» в Белгородской области, подверглись атаке дронов со стороны ВСУ, также ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, при ударах со стороны ВСУ в регионе пострадали три человека.