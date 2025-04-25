Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
СБУ пыталась мобилизовать монахов в ДНР
Служители Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря на территории ДНР столкнулись с угрозой принудительной мобилизации в тероборону и расправы со стороны СБУ.
Как сообщил иеродиакон Диадор, в течение нескольких дней перед заходом российских войск СБУ попыталась мобилизовать трудников монастыря в Никольском в состав территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Представитель духовенства рассказал, что руководство монастыря отказалось отдавать своих людей, после чего сотрудники спецслужбы пригрозили расправой над служителями.
По его словам, эти угрозы слышала охрана монастыря, хотя разговор велся без свидетелей. Диадор подчеркнул, что только благодаря приходу российских военных удалось избежать развития событий по худшему сценарию.
Он также отметил, что обитель находилась в блокаде два с половиной года, а вся монашеская община выразила благодарность российским военным за освобождение и защиту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы провели мобилизацию священников УПЦ, в том числе в Одесской области протодиакон был насильно мобилизован, а ранее мобилизованный послушник скончался в украинском учебном центре.