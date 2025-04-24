Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57%
Степашин: Востребованность художественной литературы о ВОВ увеличилась на 57%
Востребованность художественной литературы о Великой Отечественной войне за первый квартал 2025 года увеличилась на 57%, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Степашин на пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Союзе писателей России добавил, что наибольшим спросом пользуются произведения Константина Симонова, передает ТАСС.
Сеть книжных магазинов «Читай-город» отмечает, что топом в списке художественной литературы стали книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и Михаила Шолохова «Судьба человека», а также «В списках не значился» того же Васильева. Рост продаж нон-фикшн-литературы по теме войны составил 37,5%. Самыми популярными произведениями в этом жанре стали работы Владимира Мединского, Константина Рокоссовского и Александра Монвиж-Монтвида.
Продажи поэзии Константина Симонова увеличились на 38%. Книжный сервис «Литрес» фиксирует прирост спроса на нон-фикшн о войне на 31% за первый квартал 2025 года, а продажи художественных книг остались на прежнем уровне. По выручке лидирует автор Юлиан Семенов, за ним следуют Эдуард Хруцкий и Владимир Богомолов. Первое место среди аудиокниг занимает «Момент истины (В августе 44-го)» Богомолова, далее – «Противостояние» Семенова и «Прокляты и убиты» Астафьева. В нон-фикшн-лидеры вошли «Блокадная книга» Гранина и Адамовича, аудиокнига «Воспоминания и размышления» Жукова, «Ванька-ротный» Шумилина.
Ранее президент России Владимир Путин написал предисловие к книге «Вечная слава героям», в которой говорится о подвиге работников транспорта в годы Великой Отечественной войны. Глава государства обратился к читателям и выразил надежду на вклад издания в сохранение исторической памяти.