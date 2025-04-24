Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Российские войска уничтожили элиту операторов дронов ВСУ в ДНР
В ходе боев за село Тарасовка российские военные ликвидировали крупную группу операторов беспилотников из элитных подразделений ВСУ.
Российские операторы FPV-дронов уничтожили крупную группу расчетов элитных подразделений БПЛА Вооружённых сил Украины в ходе боёв за село Тарасовка в ДНР, передает ТАСС. Об этом сообщила военнослужащая 33-го полка Южной группировки войск с позывным Гаечка. Она отметила: «Те птичники [украинские], которые стояли на самой Тарасовке и ближе к Тарасовке, вот в этих всех посадках, они уже уничтожены. Но это все равно для подразделения потеря личного состава, я думаю, для них очень сильно ударило. Опытные их бойцы, да, уничтожены».
Гаечка подчеркнула, что после выхода российских подразделений к окрестностям Тарасовки у операторов украинских БПЛА началась паника из-за резко возросших потерь, что подтверждают радиоперехваты. По ее словам, активность украинских БПЛА на горловском и красноармейском направлениях сейчас значительно снизилась ввиду тяжелых потерь личного состава и техники.
Собеседница добавила, что о восполнении этих потерь в подразделениях БПЛА ВСУ речи пока не идет. Ранее она сообщала, что на эти направления были переброшены элитные украинские подразделения дронов, в том числе «Птицы Мадьяра», «К-2» и MURAMASA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на сумском направлении, власти России ликвидировали двадцать боевиков ВСУ в Днепре ударами беспилотников, а Киев увеличил количество расчетов беспилотников на купянском участке.