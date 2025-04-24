Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации
В окружении Владимира Зеленского обсуждают возможность резонансной провокации, способной сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и подорвать мирные инициативы США, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим готовит кровавую провокацию с целью сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что подобный сценарий обсуждается в окружении Владимира Зеленского для того, чтобы свернуть все мирные инициативы, в частности президента США Дональда Трампа.
Рогов уточнил, что провокация может быть совершена как в отношении российских регионов, так и на постукраинском пространстве, находящемся под контролем киевских властей. По его словам, цель подобных действий – обвинить Россию и переложить на нее ответственность за возможную эскалацию.
По мнению Рогова, за действиями Зеленского стоят британские спецслужбы. Он считает, что Лондон через киевский режим пытается сорвать переговоры и создать напряженность, чтобы дискредитировать мирные предложения США, а позицию Трампа выставить в неблагоприятном свете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Лондоне по Украине участники договорились о проведении новых консультаций, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона по украинскому направлению, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить часть территорий.