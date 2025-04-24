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    Эстония провоцирует Россию ради крупного гонорара
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    Эксперт перечислил рецепты борьбы со школьниками-хулиганами
    Трамп: Либо Зеленский заключает мир, либо теряет контроль над Украиной
    Песков назвал невозможным мир без вывода ВСУ из Новороссии и Донбасса
    Белый дом: Зеленский движется в неверном направлении
    Пентагон: США больше не могут быть гарантом безопасности Европы
    Завершено расследование махинаций при создании российского планшета
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    24 апреля 2025, 06:56 • Новости дня

    Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В окружении Владимира Зеленского обсуждают возможность резонансной провокации, способной сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и подорвать мирные инициативы США, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, киевский режим готовит кровавую провокацию с целью сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что подобный сценарий обсуждается в окружении Владимира Зеленского для того, чтобы свернуть все мирные инициативы, в частности президента США Дональда Трампа.

    Рогов уточнил, что провокация может быть совершена как в отношении российских регионов, так и на постукраинском пространстве, находящемся под контролем киевских властей. По его словам, цель подобных действий – обвинить Россию и переложить на нее ответственность за возможную эскалацию.

    По мнению Рогова, за действиями Зеленского стоят британские спецслужбы. Он считает, что Лондон через киевский режим пытается сорвать переговоры и создать напряженность, чтобы дискредитировать мирные предложения США, а позицию Трампа выставить в неблагоприятном свете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Лондоне по Украине участники договорились о проведении новых консультаций, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона по украинскому направлению, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить часть территорий.

    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России

    Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию

    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам. Однако углубление в детали конфликта на Украине заставило новую администрацию Белого дома перейти к более трезвой риторике в адрес России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, а глава Госдепа заявил о все большем понимании позиции России по конфликту на Украине.

    «Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.

    «Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.

    «Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.

    «Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.

    «А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.

    «В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».

    В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    24 апреля 2025, 04:28 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщили о четырех сериях взрывов за ночь в украинской столице. Также взрывы произошли в Николаеве, Павлограде и Харькове, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что «российские ракеты долетели до Киева, а затем столицу врага атаковали дроны».

    Во вторник сообщалось о нескольких сериях взрывов в подконтрольном украинским войскам Херсоне.

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    23 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск

    Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха

    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами (first-person view, англ., FPV), показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.

    «Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.

    В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.

    «Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.

    При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.

    «Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.

    Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.

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    23 апреля 2025, 07:28 • Новости дня
    Украинский пленный спас российского военнослужащего от атаки FPV-дрона

    Tекст: Александра Юдина

    Военнопленный с Украины с помощью переданного противодронового ружья предотвратил атаку FPV-дрона на российского бойца.

    Штурмовик с позывным «Повар» рассказал, что два украинских солдата были взяты в плен штурмовой группой 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Юг» в заблокированном блиндаже, передает РИА «Новости».

    Один из пленных имел при себе противодроновое ружье, которое был передан российским военным.

    По словам штурмовика, украинский военнопленный с помощью этого ружья сумел посадить ударный FPV-дрон, направленный на российскую группу.

    Расстояние до точки эвакуации составляло не более трех километров. За это время украинские боевики пытались уничтожить своего сдавшегося в плен сослуживца с помощью дрона-камикадзе.

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    23 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    @ Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Китаю использовать свои возможности для достижения мира на Украине и прекращения боевых действий, передает Bloomberg.

    Польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий на Украине, передает Bloomberg.

    «Мы считаем, что Китай может привнести новую ценность в мировой порядок – и у него есть средства для этого», – приводит агентство слова Сикорского на ежегодном обращении к польскому парламенту.

    Глава польского МИДа выразил надежду на способность КНР положить конец конфликту на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пекин положительно отреагировал на объявленное перемирие и позитивно оценил развитие переговорного процесса в отношении конфликта на Украине.

    В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонной беседе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала Китай активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

    При этом текущие усилия участников переговорного процесса привели к тому, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили  запланированную встречу в Лондоне.

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    23 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

    Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отмена лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в очередном раунде переговоров по украинскому кризису, после этого статус встречи понизили.

    «Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

    «Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

    «У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

    «Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

    «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

    «При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

    Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

    Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

    Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

    «Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    24 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    Военкор Гольдин погиб от полученных в результате атаки ВСУ ранений

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Никита Гольдин, пострадавший в результате украинской атаки в зоне специальной военной операции, погиб от полученных ранений, пишет «Красная звезда».

    «Скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Максимович Гольдин», – пишет «Красная звезда».

    Указывается, что Гольдин скончался «от ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО», передает ТАСС.

    По группе журналистов был нанесен прицельный удар «мощной ракетой», на месте погибли трое сотрудников СМИ, а Гольдин и сопровождавший их офицер получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

    «Звезда» пишет, что Гольдин «лежал в госпитале с осколочным ранением головы после атаки ВСУ 24 марта». Канал опубликовал архивные кадры с выпуском Гольдина «из Военного университета Министерства обороны».

    «Звезда» сообщала, что Гольдин получил тяжелое ранение, когда вместе с другими представителями российских СМИ попал под удар двух ракет HIMARS в ЛНР.

    Напомним, в результате удара ВСУ также погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак и двое сотрудников телеканала «Звезда» – оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

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    24 апреля 2025, 00:11 • Новости дня
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно продвигаются в населенном пункте Горналь в Курской области, в котором все еще остаются украинские силы, сообщил начальник разведки с позывным «Лавина».

    «В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь», – приводит слова военного РИА «Новости».

    Российские военные смогли войти в Горналь с разных направлений. Он отметил, что бойцы сталкиваются с попытками противника остановить их наступление с помощью артиллерии и FPV-дронов. Кроме того, по его словам, при продвижении российских подразделений к Горналю украинские войска неоднократно применяли кассетные боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир российского батальона морских пехотинцев с позывным «Космос» указал, что Горналь остается единственным пунктом Курской области, где сохраняется присутствие украинских военных. Кроме того, морпехи рассказали подробности освобождения монастыря в Горнале.

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    23 апреля 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР
    Российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Тарасовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии около Новооленовки, Ульяновки, Часова Яра, Иванополья, Миньковки, Новой Полтавки, Березовки, Северска и Яблоновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 335 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Великого Прикола, Проходов, Турьи, Миропольского и Петрушевки в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Волчанска, Липцов и Малых Проходов в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777. Уничтожены радиолокационная станция и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Соболевкой, Моначиновкой, Петропавловкой, Паламаревкой, Песчаным в Харьковской области, Райгородком в Луганской народной республике (ЛНР), Кировском и Ямполем в ДНР.

    Противник при этом  потерял до 250 военнослужащих, немецкую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и две станции РЭБ «Квертус» и «Нота». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноармейска, Удачного, Муравки, Алексеевки, Гришино, Димитрова, Зверево и Новопавловки в ДНР.

    При этом противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Толстого, Вольного Поля, Богатыря и Зеленого Поля в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 175 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах Магдалиновки, Каменского в Запорожской области и города Запорожье.

    При этом уничтожены до 85 военнослужащих, станция контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Горнальский монастырь, а также освободили Сухую Балку в ДНР, а в минувшие выходные – Шевченко в ДНР.

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    24 апреля 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в Саудовской Аравии, заявил глава американского государства Дональд Трамп, добавив, что ожидает встречи «вскоре после этого».

    На вопрос о том, планирует ли Трамп встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, президент США ответил: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого». Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар 13–16 мая, передает РИА «Новости».

    Трамп также заявил о сложностях в работе с украинским лидером Владимиром Зеленским: «Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально».

    При этом президент США уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма частью России, заявив, что желает завершения конфликта и что у него «нет любимчиков». Он выразил уверенность, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине: «Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским».

    Оценивая переговоры по Украине в Лондоне, президент США выразил мнение, что «они прошли хорошо».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Путиным в пятницу.

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    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    США сочли поведение Зеленского в рамках переговоров по Украине неприемлемым

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает условия возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ, это неприемлемо, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации», – приводит слова Ливитт ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Она подчеркнула, что для Вашингтона «это неприемлемо», переговоры должны вестись «за закрытыми дверями».

    Ливитт также отметила, что США вложили значительные усилия в попытки положить конец военному конфликту. Она добавила, что американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти цели, и заявила: «Хватит!»

    Ливитт указала, что никто не просил Украину признать Крым российской территорией, от Киева требовалось «сесть за стол переговоров». «Чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны будут вынуждены разойтись немного недовольными», – сказала она.

    Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что ей пока нечего сообщить относительно возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Марко Рубио лететь в Лондон. США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

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    24 апреля 2025, 00:58 • Новости дня
    Зеленский напомнил об обещании США 2018 года по Крыму

    Зеленский напомнил об обещании США 2018 года не признавать Крым частью России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский напомнил, как в 2018 году Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря, заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России.

    Зеленский опубликовал в соцсетях сообщение, рассказав, что на переговорах в Лондоне в среду США «поделились своим видением», а «Украина и другие европейцы представили свои предложения». Подобная совместная работа, как он надеется, приведет к «продолжительному миру», передает РИА «Новости».

    Зеленский выразил благодарность партнерам и подчеркнул, что Украина будет действовать в соответствии со своей конституцией. Он также заявил, что уверен в последовательности решений со стороны США и других союзников.

    Публикация сопровождается скриншотом «Крымской декларации» США от июля 2018 года. В этом документе указано, что Вашингтон не признает Крым частью России и не собирается отменять санкции, введенные после возвращения региона в состав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по украинскому урегулированию на уровне министров иностранных дел США, Британии, Франции, Германии и Украины были отменены.

    Сообщалось, что Вашингтон разработал план урегулирования из семи пунктов, предусматривающий признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом. Глава Госдепа Марко Рубио отменил поездку в Лондон после отказа Зеленского принимать этот вариант.

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    24 апреля 2025, 03:21 • Новости дня
    На Украине Зеленскому припомнили слова о том, что жизни людей важнее территорий
    На Украине Зеленскому припомнили слова о том, что жизни людей важнее территорий
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ напомнили, что накануне своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский ставил жизни людей превыше сохранения территорий.

    «Зеленский накануне своего избрания президентом заявлял, что жизни людей важнее территорий. И что нужно договариваться «хоть с чертом лысым», чтобы прекратилась война, которая тогда ограничивалась Донбассом», – пишет украинское издание «Страна».

    Издание опубликовало отрывок из интервью, которое Зеленский в конце 2018 года дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону (иноагент, включен в России в список террористов и экстремистов).

    Тогда Зеленский заявил: «Я очень либерален, я считаю, что все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель – сохраним людей. Поэтому любой вариант «мы туда пойдем армией», я убираю».

    Также он заявил: «Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек».

    Напомним, Зеленский заявил, что для Киева «признавать любые территории как территории не Украины, а России» – это «красные линии». После этого США пригрозили выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Кроме того, на днях Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России. За этим последовал отказ главы Госдепа Марко Рубио лететь в Лондон, в результате встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине оказалась сорвана. Белый дом заявил, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

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    23 апреля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российские военные ударами БПЛА «Герань-2» поразили цех ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Александра Юдина

    В районе населенного пункта Степное Запорожской области ВС России с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили цеха и склад по производству взрывчатки для ВСУ.

    По данным Минобороны, цеха и склад по производству взрывчатых веществ ВСУ были уничтожены в районе населенного пункта Степное в Запорожской области с помощью беспилотников «Герань-2», передает РИА «Новости».

    Ведомство опубликовало кадры поражения, на которых зафиксирована атака российских дронов по военной инфраструктуре противника.

    По словам представителей ведомства, целью являлись объекты, задействованные в обеспечении вооруженных сил Украины взрывчатыми веществами.

    Глава комиссии ОП по суверенитету Владимир Рогов ранее сообщил, что «Герани» поразили пункт временного размещения ВСУ в Славянске.

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