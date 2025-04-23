Стало известно о показе новых военно-исторических сериалов ко Дню Победы

Стало известно о премьерах новых российских сериалов ко Дню Победы

Tекст: Елизавета Шишкова

Показы, посвященные 80-летию Победы, организует Институт развития интернета совместно с Национальным центром «Россия».

Зрители смогут посмотреть четыре отечественных проекта: драму «Таганрог» о донском подполье, военную ленту «Значит, нам туда дорога» о пяти солдатах, шпионский сериал «По следу зверя» о советских разведчиках и документальный проект «Победа» о крупнейших сражениях войны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Показы запланированы на 1, 2, 4 и 7 мая в 16.00, после которых состоятся встречи и обсуждения с актерами, создателями и продюсерами картин. Вход на показы будет бесплатным при условии предварительной регистрации через сайт Национального центра «Россия».

«Таганрог» основан на реальных событиях и рассказывает о подпольной борьбе в оккупированном городе, где лейтенант НКВД Виктор Швец организует сопротивление. Сериал подчеркивает идею, что преступления против человечности не имеют срока давности.