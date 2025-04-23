Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Стало известно о новой попытке продать «Дом Москвы» в Риге
Конфискованное здание, известное как «Дом Москвы», вновь планируют реализовать через аукцион, несмотря на пять предыдущих неудачных попыток.
В Латвии в шестой раз попытаются продать конфискованный «Дом Москвы» в Риге, передает ТАСС. Как сообщает латвийский портал гостелерадио LSM, объект будет вновь выставлен на аукцион после пяти неудачных попыток реализовать его.
Шестой аукцион стартует 26 апреля и завершится 26 мая, а заявки на участие можно подать до 16 мая. Стартовая цена лота осталась прежней и составляет 2 млн 140 тыс. евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России назвали продажу «Дома Москвы» в Риге сигналом для иностранных инвесторов, МИД России пообещал Латвии «крайне болезненный» ответ на экспроприацию этого объекта, а также власти России заявили о государственном грабежe в связи с конфискацией «Дома Москвы» в латвийской столице.