В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.0 комментариев
МИД пообещал Латвии «крайне болезненный» ответ на экспроприацию «Дома Москвы»
Спикер МИД Захарова: Москва расценивает экспроприацию «Дома Москвы» в Риге как воровство государственного масштаба
Москва квалифицирует экспроприацию культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге как рейдерство и воровство на уровне государственного масштаба, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, подобные действия Москва расценивает как кражу в государственном масштабе – подобные действия попирают нормы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран, передает ТАСС.
Захарова отметила, что латвийским властям стоит ожидать крайне жесткого и болезненного ответа от России.
Напомним, в Латвии приняли законопроект о конфискации «Дома Москвы». Судьбу здания теперь будет решать правительство прибалтийской страны.