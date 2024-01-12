МИД пообещал Латвии «крайне болезненный» ответ на экспроприацию «Дома Москвы»

Все стенды на выставке «Россия» выразили поддержку Белгороду

«Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», – приводятся слова главы Белгородской области Вячеслава Гладкова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ежегодно в Белгороде проходит знаменитый на всю страну флористический фестиваль «Река в цвету». В эти дни вся Россия на выставке выразила поддержку тюльпанами. В знак поддержки на стенд Белгородской области представители АНО «ДВД «Россия» и коллеги из других регионов принесли корзины тюльпанов. Посетители выставки пишут слова поддержки и пожелания на открытках в форме сердца и опускают в специальные тубы на стенде региона. В течение всего дня волонтеры раздают цветы посетителям – их тоже в большом количестве несут на экспозицию Белгородской области.

«В день Белгородской области мы предлагаем участникам выставки выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев», – отметила замгендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.