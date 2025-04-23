Роспотребнадзор выявил бензол в кремах La Roche-Posay с Wildberries

Tекст: Мария Иванова

Образец крема Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, приобретенный через маркетплейс Wildberries, содержит ядовитый канцероген бензол, способный вызывать рак, передает РИА «Новости». В документе Роспотребнадзора уточняется, что продукт с иностранной маркировкой не соответствует техническому регламенту Таможенного союза по безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Ведомство направило письмо в адрес Wildberries с требованием принять меры по недопущению дальнейшей реализации данной продукции. Кроме того, Роспотребнадзор сообщил столичной прокуратуре для рассмотрения вопроса о проведении контрольных мероприятий.

Параллельно был проверен аналогичный крем, закупленный на сайте «ЕАптека» – в нем бензол не выявлен, все требования законодательства соблюдены. Председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов поблагодарил главу Роспотребнадзора Анну Попову за активную реакцию и отметил важность проведенной проверки.

Ранее Роспотребнадзор направил официальное письмо с требованием предоставить документы по препарату «Молекула» после обнаружения в нем сибутрамина, который может вызывать аритмию и тахикардию.