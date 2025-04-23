Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Роспотребнадзор выявил бензол в кремах La Roche-Posay
Роспотребнадзор выявил бензол в кремах La Roche-Posay с Wildberries
В кремах Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, продающихся на Wildberries, обнаружили канцероген бензол, нарушающий требования безопасности Таможенного союза.
Образец крема Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, приобретенный через маркетплейс Wildberries, содержит ядовитый канцероген бензол, способный вызывать рак, передает РИА «Новости». В документе Роспотребнадзора уточняется, что продукт с иностранной маркировкой не соответствует техническому регламенту Таможенного союза по безопасности парфюмерно-косметической продукции.
Ведомство направило письмо в адрес Wildberries с требованием принять меры по недопущению дальнейшей реализации данной продукции. Кроме того, Роспотребнадзор сообщил столичной прокуратуре для рассмотрения вопроса о проведении контрольных мероприятий.
Параллельно был проверен аналогичный крем, закупленный на сайте «ЕАптека» – в нем бензол не выявлен, все требования законодательства соблюдены. Председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов поблагодарил главу Роспотребнадзора Анну Попову за активную реакцию и отметил важность проведенной проверки.
Ранее Роспотребнадзор направил официальное письмо с требованием предоставить документы по препарату «Молекула» после обнаружения в нем сибутрамина, который может вызывать аритмию и тахикардию.