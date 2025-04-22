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Путин выразил соболезнования семье Церетели после смерти скульптора
Путин выразил соболезнования родственникам скончавшегося скульптора Зураба Церетели
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели, подчеркнув его вклад в отечественную культуру и преданность искусству.
Президент России выразил соболезнования родным и близким скончавшегося художника и скульптора Зураба Церетели, передает сайт Кремля.
В телеграмме Путин отметил, что Церетели был выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры и посвятил себя подвижническому служению искусству.
«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования», – говорится в сообщении президента.
Путин подчеркнул, что скульптор был открыт для добрых и благородных дел и начинаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, скульптор Зураб Церетели умер в возрасте 91 года, прощание с ним запланировано на среду, 24 апреля, в храме Христа Спасителя, а похоронить его должны в Тбилиси.