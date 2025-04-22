  • Новость часаЭксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область
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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 10:46 • Новости дня

    Военные: Освобожденный Горнальский монастырь был опорным пунктом ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие освободили монастырь, который использовался ВСУ как важный военный объект в селе Горналь Курской области.

    Освобождение старинного Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области подтвердили военнослужащие группировки «Север», передает РИА «Новости».

    Монастырь, расположенный в селе Горналь, был одним из ключевых опорных пунктов ВСУ, которые превратили его в укрепленную боевую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь, российские войска ранее заблокировали остатки ВСУ в районе Горналя, а в Сети появилось видео освобожденного монастыря в Курской области.

    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


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    21 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области

    Британский военный и до 20 офицеров ВСУ уничтожены в бункере в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка, среди погибших числится британский военный советник, сообщили СМИ.

    ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в районе села Чернобаевка в Херсонской области утром 21 апреля, пишет Российская газета со ссылкой на Telegram-канал NgP_raZVedka .

    Объект представлял собой современный укрепленный бункер с передовыми цифровыми средствами связи, мониторинга обстановки и целеуказания. Командный пункт был полностью выведен из строя, уничтожены также его поддерживающие дизельные электростанции.

    По данным источников украинской армии, удар был нанесен высокоточным оружием, вероятно, ракетой комплекса «Искандер». В командном пункте находились высокопоставленные офицеры ВСУ и военные советники из стран НАТО. Сообщается о ликвидации до 20 украинских офицеров и как минимум одного иностранного военного – предварительно гражданина Британии. Есть также значительное количество тяжелораненых.

    Первая волна удара пришлась настолько точно, что по предположениям экспертов не сопровождалась работой авиации и не вызывала воздушной тревоги. Уничтожение современного штаба украинских войск серьезно осложнит координацию и управление в данном направлении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области ракетой «Искандер».

    Также российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военных.

    Кроме того, Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога с использованием ракеты в фугасном снаряжении.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    Коментарии (0)
    22 апреля 2025, 08:52 • Новости дня
    Российские военные освободили Горнальский монастырь

    Силовики: Российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь

    Российские военные освободили Горнальский монастырь
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил, отмечено успешное подавление сопротивления.

    Освобождение Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подтвердили силовые структуры России, передает ТАСС.

    По информации агентства, российские военные провели операцию по установлению контроля над монастырем в ходе боевых действий. Собеседник агентства заявил: «Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено».

    В силовых структурах добавили, что ВСУ рассматривали монастырский комплекс как военный объект.

    Монастырь находится в одном из населенных пунктов Курской области, где ранее отмечалось противостояние российских сил с украинскими подразделениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки на господствующей высоте.

    Сообщалось, что российские войска планируют использовать нестандартные методы для освобождения Свято-Николаевского монастыря, в том числе снайперов и FPV-дроны.

    Также отмечалось, что на территории монастыря ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, украинские военные отказались от переговоров по сдаче в плен.

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    21 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» с оружием у жителей страны, когда дело касается его отправки на Украину, пишет The Telegraph.

    Борис Писториус, самый популярный, согласно опросам, политик Германии, заметил, что ни в одной стране не было таких «публичных дебатов» об отправке конкретного оружия на Украину, включая Великобританию и Францию, которые совместно изготовили ракеты Storm Shadow и направили Киеву в 2024 году, пишет The Telegraph.

    «Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием», – сказал Писториус, когда Фридрих Мерц пытался убедить Социал-демократическую партию, своих партнеров по коалиции, согласиться на отправку ракет Taurus.

    Отвечая на комментарий Писториуса, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ничего плохого в эротике нет, «люди любят эротику и не только немцы».

    «Пожалуйста, прекратите это клоунское шоу. Мы не на Репербане (район красных фонарей Гамбурга – прим. ВЗГЛЯД). Идет война. И Украине нужен Taurus, как воздух. Не дайте нам задохнуться», – цитирует Мельника газета.

    Покидающий пост канцлера ФРГ от партии СДПГ Олаф Шольц ранее заблокировал поставку ракет Taurus на Украину из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

    Писториус не исключил отправки оружия Украине, заявив, что «есть веские аргументы как за, так и против».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ближайшие годы Киев получит от Германии новую военную помощь, включающую системы ПВО IRIS-T и 1,1 тыс. радиолокационных систем, заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

    При этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия должна укрепить собственные вооруженные силы, прежде чем рассматривать вопрос передачи ракет Taurus на Украину.

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    21 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство проведет анализ предложения о запрете на удары по гражданским объектам, заявил президент Владимир Путин.

    «Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться... Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, несколько дней назад истек мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Путин указывал, что украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим также не придерживался пасхального перемирия, которое действовало с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.

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    22 апреля 2025, 08:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили подготовленных в Британии бойцов в Сумскую область

    ВСУ перебросили в Сумскую область более 100 обученных в Британии военных

    ВСУ перебросили подготовленных в Британии бойцов в Сумскую область
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

    Командование ВСУ перебросило группу из более чем 100 военнослужащих в Сумскую область с территории Полтавы, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, «они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение».

    В результате удара противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку атаковать на сумском направлении, однако эта атака оказаласьнеудачной, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом участке, а ракетным ударом в Сумской области была уничтожена радиолокационная станция противника.

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    21 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Горналь Курской области российские военные начали зачистку окрестных лесополос, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

    Российские военные ведут бои в районе села Горналь в Курской области, передает РИА «Новости».

    Как сообщил начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина, бойцы продвинулись в этом районе и приступили к зачистке близлежащих лесополос.

    «Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте», – отметил Лавина.

    По его словам, сейчас российские подразделения занимаются разведкой боем и подавлением огневых точек противника.

    Ранее ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.


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    22 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    NYP: План Трампа может допускать развертывание европейских сил на Украине

    NYP: План Трампа включает размещение европейского контингента на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения, пишет NYP.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе раскроет содержание своего  мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который может включать размещение европейских войск в стране для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    «Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», – приводит газета слова Трампа.

    Хотя условия еще не определены окончательно, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил газете, что план может включать развертывание европейских сил на Украине в случае прекращения огня.

    Также обсуждается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие, пишет NYP.

    По словам чиновника, США также могут быть вовлечены не в качестве «военных на местах», а как денежно-кредитная сила либо в формате третьей стороны. Это предложение может также включать признание Крыма Соединенными Штатами российской территорией, сообщала The Wall Street Journal в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников истории России Владимир Мединский заявил, что в следующих изданиях российских учебников планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    Также Трамп заявлял, что намерен вывести США из переговорного процесса по завершении конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников.

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    22 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Стало известно о начале окружения группировки ВСУ под курским Горналем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области, чтобы окружить украинскую группировку, находящуюся на господствующей высоте, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, российские военные начали продвижение с двух направлений в сторону села Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки, находящейся в этом населенном пункте, передает ТАСС. Водолацкий добавил, что активная фаза наступления связана с выгодным географическим положением Горналя.

    По его словам, окружение позволит изолировать украинские силы и взять контроль над стратегическим пунктом.

    Село Горналь находится на возвышенности, что придает ему важное значение для обеих сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у населенных пунктов Горналь и Олешня, российские подразделения заблокировали остатки украинских сил в районе Горналя, а также в Сети появилось видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.

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    21 апреля 2025, 22:07 • Новости дня
    ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом

    Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом

    ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом с 20:00 до 20:40, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее Минобороны отчиталось, что за сутки пасхального перемирия украинская армия применила 90 беспилотников самолетного типа, из которых восемь были использованы вне зоны военной операции.

    Кроме того, российские средства ПВО перехватили украинские дроны над Курской и Белгородской областями.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    21 апреля 2025, 22:52 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ограничения

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспорт вновь пустили через Крымский мост после временного ограничения, которое было связано с объявленной на полуострове ракетной и авиационной опасностью.

    О восстановлении движения автомобилей через Крымский мост сообщает РИА «Новости». Вечером 21 апреля в 21:56 по московскому времени движение по мосту было временно приостановлено, однако причины для введения ограничения официально не уточнялись.

    В этот же период на Крымском полуострове была объявлена опасность, связанная с возможностью ракетного или авиационного удара. Ограничение движения продлилось около сорока минут, после чего транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым, Захарова также заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Фридрих Мерц поддерживает эскалацию конфликта на Украине, в том числе путем планирования поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

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    22 апреля 2025, 07:55 • Новости дня
    Минобороны: Военные отказались от радиосвязи при освобождении Преображенки

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие группировки «Центр» практически полностью отказались от использования радиостанций во время освобождения Преображенки, пишет Минобороны.

    По данным ведомства, вместо радиосвязи была внедрена система звуковых сигналов, что обеспечило слаженное продвижение при штурме поселка, передает РИА «Новости».

    Военнослужащим пришлось преодолевать большие открытые пространства без укрытий, заходя в село малыми группами по три-четыре человека и используя антидроновые одеяла. Действия осложнялись неблагоприятными погодными условиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые подразделения при освобождении Преображенки столкнулись с тем, что противник предпочитал отступать вместо участия в стрелковых боях.

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    22 апреля 2025, 06:30 • Новости дня
    Стало известно о страхе ВСУ перед стрелковым боем в Преображенке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения при освобождении Преображенки столкнулись с тем, что противник предпочитал отступать вместо участия в стрелковых боях.

    Военнослужащий штурмового подразделения Денис Халяфиев рассказал о действиях украинских военных в Преображенке Донецкой народной республики, передает ТАСС. По его словам, бойцы ВСУ покидали свои позиции при приближении российских сил и избегали стрелкового боя.

    «Они боятся этого, стрелкового боя. Они сдавали [позиции], а большинство сдавались и уходили», – заявил Халяфиев в видео, предоставленном Министерством обороны России. Он отметил, что российские военные двигались к населенному пункту по посадкам, выбивали противника из домов при помощи гранат и заходили по двое.

    Также военный добавил, что наступление поддерживали танки и артиллерия, использовались дроны, которые не только вели разведку, но и доставляли бойцам воду и еду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Преображенка в Донецкой народной республике.

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    22 апреля 2025, 00:29 • Новости дня
    ВСУ выпустили по ДНР почти 30 боеприпасов за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные за сутки провели 11 обстрелов в направлении Горловки, использовав крупнокалиберную артиллерию и дроны-камикадзе.

    За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 обстрелов территории ДНР, передает ТАСС. В сообщении управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины отмечается, что зафиксировано 28 выпускаемых различных боеприпасов.

    Все атаки были сосредоточены на горловском направлении. По данным телеграм-канала ведомства, украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров и дроны-камикадзе.

    В результате обстрелов погиб один гражданский житель, еще один получил ранения. Повреждены жилой дом и один инфраструктурный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина нарушила «режим тишины» в период пасхального перемирия 4,9 тыс. раз, применяя для этого артиллерию и беспилотники, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области были ранены двое местных жителей, получивших травмы средней тяжести, а с окончанием перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации на Украине.

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    «Нас не любят в Киеве и Брюсселе, и вот вам результат – ящур». Такими словами некоторые политики Словакии комментируют серьезное природное бедствие, обрушившееся на их страну и на Венгрию: эпизоотию ящура, которая грозит этим государствам большими убытками. Насколько обоснованы эти конспирологические предположения? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населением – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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