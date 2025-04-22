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Военные: Освобожденный Горнальский монастырь был опорным пунктом ВСУ
Военнослужащие освободили монастырь, который использовался ВСУ как важный военный объект в селе Горналь Курской области.
Освобождение старинного Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области подтвердили военнослужащие группировки «Север», передает РИА «Новости».
Монастырь, расположенный в селе Горналь, был одним из ключевых опорных пунктов ВСУ, которые превратили его в укрепленную боевую позицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь, российские войска ранее заблокировали остатки ВСУ в районе Горналя, а в Сети появилось видео освобожденного монастыря в Курской области.