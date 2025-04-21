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Более 3500 муниципальных служащих отправились добровольцами в зону СВО
На форуме в Национальном центре «Россия» обсудили вклад муниципалитетов в защиту страны и поддержку участников спецоперации, отметив растущее число добровольцев.
II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» собрал в Москве представителей местных администраций, депутатов, общественных деятелей и родственников участников спецоперации. Ключевой темой стала роль муниципалитетов в поддержке фронта, где с 2022 года добровольцами стали более 3500 муниципальных служащих, и эта цифра продолжает расти, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила: «Среди работников местных администраций есть и те, кто сам захотел участвовать в спецоперации, и те, кто проводил на передовую отцов, мужей, братьев и сыновей. Сегодня все наше общество консолидировалось вокруг идеи взаимопомощи, поддержки героев, а фонд «Защитники Отечества» был создан специально для этого».
На встрече выступили представители разных регионов России, рассказав о личных историях. Например, глава Дагестанских Огней Замир Гаджимурадов, участвовавший в четырех военных операциях, удостоился ордена Мужества, а глава сельсовета из Оренбургской области Лилия Исмакова с 2023 года находится на фронте. Женщины-муниципалы отметили свою роль и в тылу, и на передовой. Отмечена работа фонда «Защитники Отечества» по поддержке ветеранов и семей участников спецоперации.
Полномочный представитель президента России Артем Жога рассказал о создании Форума «Патриоты Урала», призвал использовать этот опыт для консолидации общества и поддержки инициатив на местах. В рамках форума, который продлится до 23 апреля, пройдут премия «Служение» и культурные мероприятия.