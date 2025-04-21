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Скончался депутат Верховной рады Мороз
Депутат Верховной рады Мороз скончался на 58-м году жизни
На Украине на 58-м году жизни скончался депутат Верховной рады Владимир Мороз, который в парламенте возглавлял подкомитет по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии,
По информации пресс-службы украинского парламента, руководство Верховной рады и народные депутаты выразили соболезнования семье и близким Мороза по поводу его преждевременной кончины, передает ТАСС.
Причина смерти в парламенте не раскрывается, однако, как отмечает местное издание «Страна», Мороз умер из-за оторвавшегося тромба. Владимир Мороз был избран в Верховную раду в 2019 году от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», деятельность которой впоследствии была запрещена на Украине. После роспуска фракции в 2022 году он присоединился к парламентской группе «Восстановление Украины».
В Верховной раде Мороз занимал пост главы подкомитета по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. До прихода в парламент он возглавлял районную администрацию города Марьинка на территории Донецкой народной республики, подконтрольной Киеву на тот момент.