Гонщик рассказал о деталях инцидента с покрышкой на дрифте в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

«Узнал после того, как уже остановился. Я сам не поверил. Забавное стечение обстоятельств», – рассказал спортсмен «Звезде».

По словам Перепелицы, подобные ситуации с разуванием колеса случаются регулярно на этом участке трассы из-за особенностей траектории и строения бордюра. При этом он в первый раз столкнулся с тем, чтобы покрышка самостоятельно вернулась на диск после такого удара.

Гонщик подчеркнул, что не видел момент с покрышкой, но услышал характерный звук удара и был удивлен, когда узнал о необычном развитии событий после остановки.

В результате заезда Перепелица занял третье место на этапе чемпионата по дрифту.

Напомним, на первом этапе чемпионата Петербурга по дрифту шина сорвалась с колеса автомобиля, но затем самостоятельно вернулась на место прямо во время заезда.