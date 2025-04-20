Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Гагин заявил о потере Киевом контроля над ВСУ на фоне нарушений перемирия
На фоне предложенного пасхального перемирия вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по территории России и ДНР, что свидетельствует либо о потере Киевом контроля над армией, либо об отсутствии интереса к миру, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Киевский режим либо не заинтересован в установлении мира, либо утратил контроль над своими вооруженными силами, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА «Новости». Гагин прокомментировал атаки украинских военных по территории России, совершённые несмотря на предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
По словам эксперта, с самого утра украинские войска нарушают режим прекращения огня по всей линии соприкосновения, в том числе на территории Донецкой народной республики. Он подчеркнул, что эти удары носят повсеместный характер и демонстрируют либо отсутствие вертикали власти на Украине, либо полное равнодушие ее руководства к мирному урегулированию.
Гагин отметил, что действия украинских подразделений носят признаки самостоятельности и террористических атак, что может свидетельствовать о распаде структуры управления. Эксперт добавил, что подобные формирования, которые сами решают, где и когда открывать огонь, должны быть уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ вновь начали обстреливать Часов Яр с применением реактивных систем залпового огня и минометов, Минобороны России заявило о нарушении пасхального перемирия со стороны украинских сил, а очевидцы в Донецке заметили три взрыва и сильное задымление.