Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевский режим либо не заинтересован в установлении мира, либо утратил контроль над своими вооруженными силами, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА «Новости». Гагин прокомментировал атаки украинских военных по территории России, совершённые несмотря на предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

По словам эксперта, с самого утра украинские войска нарушают режим прекращения огня по всей линии соприкосновения, в том числе на территории Донецкой народной республики. Он подчеркнул, что эти удары носят повсеместный характер и демонстрируют либо отсутствие вертикали власти на Украине, либо полное равнодушие ее руководства к мирному урегулированию.

Гагин отметил, что действия украинских подразделений носят признаки самостоятельности и террористических атак, что может свидетельствовать о распаде структуры управления. Эксперт добавил, что подобные формирования, которые сами решают, где и когда открывать огонь, должны быть уничтожены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ вновь начали обстреливать Часов Яр с применением реактивных систем залпового огня и минометов, Минобороны России заявило о нарушении пасхального перемирия со стороны украинских сил, а очевидцы в Донецке заметили три взрыва и сильное задымление.