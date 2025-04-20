  • Новость часаБывший депутат Курской облдумы Васильев задержан по делу о мошенничестве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Преступники держат в страхе французских тюремщиков
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    Эксперт назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни
    Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке из танкера на Сахалине
    Путин поздравил россиян с Пасхой
    В МИД Украины потребовали извинений от Fox News за «российский Киев»
    Пушков: Украина была принуждена Россией к тому, чтобы признать пасхальное перемирие
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    13 комментариев
    20 апреля 2025, 13:57 • Новости дня

    Лавров назвал запрет ЕС на визит в Москву на 9 Мая возрождением нацизма

    Лавров назвал запрет Каллас на визит в Москву на 9 Мая возрождением нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил решение Евросоюза ограничить визиты европейских чиновников в Россию на 9 Мая и связал это с попытками возрождения нацистской идеологии в Европе.

    Высказывание главы МИД России привел журналист Павел Зарубин, разместивший комментарий министра в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Евросоюз пытается возродить идеологию нацизма, которая была уничтожена и запрещена Нюрнбергским трибуналом. По мнению Лаврова, лидерство в этих процессах принадлежит именно брюссельской бюрократии.

    «Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Оно действительно, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», – заявил Лавров.

    Глава МИД России назвал происходящее печальными и тревожными событиями. Он пообещал, что Россия будет прилагать все усилия для предотвращения возрождения подобных идей, чтобы «эта идеология не поднимала голову» и чтобы Европа вернулась к своим подлинным ценностям.

    Министр выразил уверенность, что в европейских странах достаточное количество людей, готовых отстоять свои исторические корни и не подчиняться бюрократии с «откровенно нацистским душком».

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву.

    Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил о намерении принять участие в параде 9 Мая в российской столице.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала планы ЕС запретить визиты лидеров стран на мероприятие проявлением европейского нацизма.

    19 апреля 2025, 15:49 • Новости дня
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова Фридриха Мерца о намерениях Германии «вновь взять на себя ответственность» в Европе и мире.

    В своем Telegram-канале она отреагировала на заявление главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, который выразил готовность Германии «снова взять на себя ответственность за ситуацию в Европе и мире».

    «Снова» – это повтор какой исторической эпохи?» – задалась вопросом она.

    Ранее Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

    Коментарии (12)
    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 12:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    В Еврокомиссии прокомментировали объявление Россией пасхального перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЕС выразили ожидание реального прекращения огня и шагов к длительному перемирию после заявления президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что в Брюсселе ждут «фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня», передает РИА «Новости».

    Хиппер подчеркнула: «Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет». Она также отметила, что Евросоюз намерен и далее оказывать поддержку Украине.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.

    Коментарии (9)
    17 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину

    Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

    Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.

    Коментарии (8)
    17 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Лебедев: Все лидеры стран СНГ прибудут на День Победы в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все главы государств Содружества примут участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Лебедев заявил, что все лидеры стран – участниц СНГ примут участие в празднованиях 9 мая в Москве. Мероприятие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

    Во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Лебедев отметил, что эта новость приносит ему радость и удовлетворение. Присутствие всех глав государств СНГ на торжествах подчеркивает важность этого события для всех участников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (9)
    20 апреля 2025, 11:18 • Новости дня
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов

    МИД Эстонии заявил о риске проблем ЕС и G7 при разблокировке российских активов

    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил о вероятных финансовых проблемах Евросоюза и G7, если санкции на замороженные активы России не будут продлены, сообщает Financial Times.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что отказ Венгрии поддержать продление санкций против российских активов может поставить ЕС и страны G7 в сложное финансовое положение. Цахкна отметил, что кредитование Киева осуществляется за счет доходов от замороженных активов России, и разморозка этих средств вынудит европейских налогоплательщиков брать на себя дополнительные расходы, пишет Financial Times.

    «Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины», – отметил глава МИД Эстонии.

    По его словам, угроза блокирования санкций ранее неоднократно озвучивалась премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако на практике еще не была реализована.

    После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов – около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что некоторые страны Евросоюза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Коментарии (8)
    18 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине

    Медведев: Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки»

    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе стоит последовать примеру США и «умыть руки» по украинскому вопросу, тогда Россия быстро с ним разберется, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев написал на английском языке, что американские чиновники поступают «мудро», заявив, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Он посоветовал странам Европы взять пример с США и выйти из ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон и Брюссель перестанут вмешиваться в украинский конфликт, Россия сможет быстро с ним разобраться.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон начнет его саботировать.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и в случае отсутствия явных признаков успеха страна переключит внимание на другие приоритеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Рубио: Отмена санкций против России зависит от участия Европы в переговорах

    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, отмена санкций Евросоюза против России может быть связана с участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС против России, не могут быть отменены Соединенными Штатами без участия европейских стран в переговорном процессе, «если снятие санкций когда-либо станет частью сделки».

    Рубио также отметил важность проведения диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, американская сторона не общалась с Россией три с половиной года, но теперь диалог возобновился, что является положительным сигналом. В качестве примера Рубио привел недавнюю встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, отметив, что это помогает избежать утраты доверия.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Франция, Британия и Германия могут сыграть ключевую роль в достижении мира на Украине, и что их помощь будет крайне полезна в переговорах. Он назвал свои переговоры с французскими и британскими властями конструктивными и полезными в этом контексте.

    Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни. На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву на празднование 9 Мая, но пока не ответил на него, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», – подчеркнул Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Индию. «В этом году наша очередь нанести визит в Индию. Об этом мы говорим», – добавил дипломат.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил журналистам, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая.

    Индия сообщила о возможности визита министра обороны на парад Победы в Москве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (4)
    18 апреля 2025, 01:39 • Новости дня
    Министр иностранных дел Франции Барро заявил о визите в Киев 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие в встрече министров иностранных дел европейских стран, передает РИА «Новости». «Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», – заявил он в эфире телеканала LCI.

    Барро также напомнил, что 9 мая совпадает с 75-летием плана Шумана, который предполагал объединение промышленности Франции и ФРГ, что стало началом евроинтеграции. Этот день является важной датой в истории Франции и Европы.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил приглашение европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая с целью продемонстрировать противовес России, где в это время пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение президента Украины Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 02:10 • Новости дня
    Миронов предложил создать комиссию по реабилитации начальника «Смерш» Абакумова

    Миронов выступил за реабилитацию начальника «Смерш» Виктора Абакумова

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Миронов заявил о необходимости реабилитации репрессированного начальника контрразведки «Смерш» Виктора Абакумова, предложив создать для этого специальную комиссию из сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры и историков.

    Как сообщает РИА «Новости», лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой создать специальную комиссию для пересмотра дела начальника советской военной контрразведки «Смерш» Виктора Абакумова. Миронов подчеркнул, что Абакумов был репрессирован и расстрелян после войны, несмотря на выдающиеся заслуги, в том числе по борьбе с бандеровским подпольем, и его имя было незаслуженно забыто.

    По словам политика, «это ничто иное, как искажение истории и забвение памяти о героях Великой Отечественной войны». «Это несправедливо и даже недопустимо!», – подчеркнул лидер справедливороссов.

    Миронов напомнил, что вопрос о реабилитации Абакумова поднимался еще в 90-е, но так и не был решен.

    По словам Миронова, недавно эта тема вновь обсуждалась на встрече с представителями ФСБ, что свидетельствует о широкой поддержке инициативы. Депутат считает, что создание межведомственной комиссии с участием сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры и историков позволит объективно рассмотреть вопрос и восстановить справедливость. Реабилитация Абакумова, по мнению парламентария, укрепит патриотизм и государственность в год юбилея Великой Победы.

    Главное управление контрразведки «Смерш» было создано 19 апреля 1943 года и подчинялось непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину, а его первым начальником стал Виктор Абакумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принято решение опубликовать архивные документы особой важности о контрразведке «Смерш» к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

    В частности, «Смерш» летом 1944 года сорвал вооруженный мятеж украинских националистов, проникших в Красную армию.

    Глава комиссии по расследованию расстрела польских офицеров в Катынском лесу профессор Герхард Бутц минимум дважды фальсифицировал результаты экспертиз согласно рассекреченным материалам ФСБ.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Швыдкой осудил недопуск послов России и Белоруссии на мероприятия в Берлине 8 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Михаил Швыдкой назвал аморальной политику Запада по недопуску россиян и белорусов к мероприятиям в честь юбилея окончания Второй мировой войны в Берлине.

    Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что планы западных стран не допустить россиян и белорусов к участию в памятных мероприятиях, посвященных юбилею Победы над фашизмом, являются аморальными. По его словам, это политическое решение, лишенное морального права, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что послы России и Белоруссии не получили приглашения на мероприятие в немецком бундестаге, которое состоится 8 мая. Швыдкой подчеркнул, что подобные действия на Западе – это «чистое политиканство».

    Он отметил, что западные исторические книги редко упоминают о роли советской армии и народа в Победе, и это недопустимо. Швыдкой подчеркнул важность защиты исторической памяти для будущих поколений, добавив, что «молодым людям нужно рассказывать о том, как было на самом деле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своем намерении посетить Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предостережения главы дипломатии ЕС.

    Президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление извне.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 10:01 • Новости дня
    ФСБ рассекретила архивы о расстрелах в Крыму во время войны

    УФСБ по Крыму рассекретило допрос о расстрелах жителей Алушты и Ялты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление ФСБ по Крыму рассекретило документы, свидетельствующие о расстрелах жителей Алушты и Ялты, в которых принимал участие бывший советский гражданин, работавший на нацистскую Германию в годы Великой Отечественной войны.

    Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило протокол допроса сотрудника полиции безопасности и службы безопасности нацистской Германии, участвовавшего в расстрелах жителей Алушты и Ялты.

    Как передает ТАСС, из допроса от 1947 года следует, что данный человек, бывший советский гражданин, вступил в карательные органы нацистской Германии и работал на оккупированных территориях Северного Кавказа и Крыма. Он участвовал в расстрелах 28 человек в Алуште и 40 в Ялте.

    Основными мотивами убийств были этническая принадлежность, связь с партизанами и принадлежность к советской номенклатуре. Также сообщается, что в акциях уничтожения принимало участие около 10 человек, включая немцев и местных коллаборационистов. В отличие от Симферополя, где такие операции проводили специально отобранные команды, в Алуште и Ялте их возглавляли местные руководители полиции.

    При допросе обвиняемый также рассказал о применении душегубок и о том, как участвовавшие в расстрелах получали одежду и вещи убитых. Исключение составляли золото и драгоценности, которые направлялись в центральное управление в Симферополь. Эти расстрелы продолжались с конца февраля 1943 года до апреля 1944 года, когда Красная армия начала освобождение Крыма.

    Обвиняемого арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы в ноябре 1947 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов на территории Молдавии, включая создание гетто и массовые расстрелы мирного населения. В Крыму были обнародованы архивные данные о поимке генерала Эриха Йенеке, ответственного за уничтожение городов и сел в Крыму. Также ФСБ раскрыла сведения о преступлениях немецких фашистов в Донецке, включая разрушение инфраструктуры и массовые убийства местного населения.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 06:01 • Новости дня
    Три четверти россиян назвали День Победы главным праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство опрошенных граждан выделили 9 Мая как наиболее значимый государственный праздник, а максимальную поддержку населения получили акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка».

    Как передает ТАСС, исследование сервиса SuperJob показало, что более трех четвертей россиян считают День Победы главным государственным праздником. В опросе приняли участие 1 600 экономически активных жителей всех округов страны. Второе место по значимости занял Новый год, его считают главным праздником 75% респондентов.

    Среди других значимых дат россияне отметили День защитника Отечества и Международный женский день (по 46%), Рождество Христово (41%), а также Первое мая и День России, которые выбрали по трети опрошенных. День народного единства назвали главным праздником 22% участников опроса.

    «77% граждан главным для себя праздником считают 9 Мая (причем чаще об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет)», – сказано в выводах исследования. Также по данным опроса, акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» поддерживают 93% и 88% респондентов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все главы государств Содружества согласились принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    В Музее Победы в Москве началась акция «Мы помним», приуроченная к юбилею, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях войны.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 11:27 • Новости дня
    Вулина не назначили в новый кабмин Сербии из-за давления Брюсселя на Вучича

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший вице-премьер Сербии и один из заметных пророссийских политиков Александр Вулин не получил поста в новом правительстве.

    Решение о его исключении из состава кабмина принято на фоне давления западных стран на президента Сербии Александра Вучича, передает ТАСС.

    Ранее Брюссель потребовал убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из нового правительства Сербии. Вулин обвинил ЕС в колониальном отношении. Вулин заявил о проекте Брюсселя по свержению президента страны Александра Вучича. Песков назвал угрозы санкций Евросоюза против Вулина политическим гонением.

    Коментарии (2)
    Главное
    ВС России до пасхального перемирия освободили Новомихайловку в ДНР
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
    Китай в марте резко увеличил экспорт автомобилей в Россию
    «Союз МС-26» с экипажем приземлился в Казахстане
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    МВД сообщило о новой схеме мошенничества

    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти

    Чехия сегодня празднует полный отказ от российской нефти. Она была одной из трех европейских стран, которые сохранили возможность покупать российскую нефть благодаря наличию советского нефтепровода «Дружба». Как Польша помогла Чехии решиться на такой невыгодный шаг и как этот, казалось бы, небольшой шаг может привести к более масштабным последствиям для России? Подробности

    Перейти в раздел

    США временно вернули европейцам самоуважение

    На встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине. До кое-чего договориться удалось, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО

    Российские военные освободили хутор Олешня в Курской области. Теперь под контролем ВСУ остается только село Горналь, после чего противник будет полностью вытеснен с территории Курской области. Как говорят эксперты, освобождение Олешни способствует продвижению военной операции на Сумском направлении и переносу боевых действий на территорию Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Найдены новые доказательства опасной сущности Илона Маска

    Влиятельность Илона Маска возросла настолько, что он вершит судьбы целых министерств и посольств США. Но президент Дональд Трамп начал сопротивляться такому положению вещей после того, как мультимиллиардер едва не получил доступ к секретной информации Пентагона о войне с Китаем. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населением – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    • От России ждут ответа на главный вопрос

      США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............