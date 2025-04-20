Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Лавров назвал запрет ЕС на визит в Москву на 9 Мая возрождением нацизма
Лавров назвал запрет Каллас на визит в Москву на 9 Мая возрождением нацизма
Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил решение Евросоюза ограничить визиты европейских чиновников в Россию на 9 Мая и связал это с попытками возрождения нацистской идеологии в Европе.
Высказывание главы МИД России привел журналист Павел Зарубин, разместивший комментарий министра в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что Евросоюз пытается возродить идеологию нацизма, которая была уничтожена и запрещена Нюрнбергским трибуналом. По мнению Лаврова, лидерство в этих процессах принадлежит именно брюссельской бюрократии.
«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Оно действительно, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», – заявил Лавров.
Глава МИД России назвал происходящее печальными и тревожными событиями. Он пообещал, что Россия будет прилагать все усилия для предотвращения возрождения подобных идей, чтобы «эта идеология не поднимала голову» и чтобы Европа вернулась к своим подлинным ценностям.
Министр выразил уверенность, что в европейских странах достаточное количество людей, готовых отстоять свои исторические корни и не подчиняться бюрократии с «откровенно нацистским душком».
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву.
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Спикер МИД России Мария Захарова назвала планы ЕС запретить визиты лидеров стран на мероприятие проявлением европейского нацизма.