Уголовное дело возбудили после гибели детей на пожаре в Челябинской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в Челябинской области возбуждено уголовное дело после гибели четырех детей в результате пожара в частном доме поселка Василовка Катав-Ивановского района. По информации ГУ МЧС России по региону, пожар произошел ночью: огонь распространился не только на жилой дом, но и перекинулся на надворные постройки, а также на кровлю соседнего дома.

В результате трагедии погибли четверо несовершеннолетних: девочка двенадцати лет и трое мальчиков – семилетний и пятилетние близнецы. Известно, что дети находились дома одни, без родителей. Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины трагедии. СУ Следственного комитета региона уточняет, что в ходе следствия будет дана правовая оценка не только условиям проживания и воспитания детей, но и работе органов системы профилактики.

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