Кнайсль выразила надежду на мирное празднование Пасхи сторонами конфликта

Tекст: Ольга Иванова

Кнайсль поделилась надеждой, что семьи на обеих сторонах конфликта на Украине смогут отпраздновать Пасху в мире, сообщает РИА «Новости».

«Как человек я просто надеюсь от всего сердца, что многие семьи смогут отметить Пасху и другие праздники в мире. Это мое пожелание как человека каждой семье, на какой бы стороне они ни были. Я буду среди тех, кто молится, чтобы это внесло хоть небольшие изменения. Может, не решающие, но начало чему-то новому. За это я буду молиться сегодня, как и многие другие», – сказала Кнайсль.

Кнайсль подчеркнула, что традиция пасхальных перемирий, активно соблюдавшаяся в прошлых столетиях, в современном мире утрачена. Она напомнила, что во время Первой мировой войны и в предыдущие эпохи конфликтующие стороны часто устанавливали перемирия на религиозные праздники. В настоящее время, по ее словам, подобная практика практически исчезла, но нынешнее временное затишье может дать надежду многим семьям провести праздник в мире.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.