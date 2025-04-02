Путин поручил создать систему повышения квалификации для инженеров

Tекст: Дарья Григоренко

«Правительству РФ при участии органов государственной власти субъектов РФ, госкорпораций и предприятий обеспечить формирование на базе отраслевых (корпоративных) образовательных центров, ведущих образовательных и научных организаций (включая передовые инженерные школы) комплексной системы повышения квалификации работающих инженеров и технических специалистов государственных корпораций и предприятий, а также педагогических и научных работников, непосредственно осуществляющих подготовку инженерно-технических кадров», – говорится в поручении по итогам заседания Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

В рамках поручения предусмотрено создание стажировочных площадок для практического обучения инженеров, педагогов, а также студентов и аспирантов в области технологий, инженерного дела и наук. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 марта 2026 года, с последующими ежегодными отчетами.

Ранее Путин поручил провести анализ причин, по которым студенты инженерных специальностей не завершают обучение, и представить предложения по изменению ситуации. Кроме того, российский лидер сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.