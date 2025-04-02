Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Путин поручил создать систему повышения квалификации для инженеров
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать систему повышения квалификации для инженеров и педагогов на базе образовательных центров госкорпораций.
«Правительству РФ при участии органов государственной власти субъектов РФ, госкорпораций и предприятий обеспечить формирование на базе отраслевых (корпоративных) образовательных центров, ведущих образовательных и научных организаций (включая передовые инженерные школы) комплексной системы повышения квалификации работающих инженеров и технических специалистов государственных корпораций и предприятий, а также педагогических и научных работников, непосредственно осуществляющих подготовку инженерно-технических кадров», – говорится в поручении по итогам заседания Совета по науке и образованию, передает ТАСС.
В рамках поручения предусмотрено создание стажировочных площадок для практического обучения инженеров, педагогов, а также студентов и аспирантов в области технологий, инженерного дела и наук. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 марта 2026 года, с последующими ежегодными отчетами.
Ранее Путин поручил провести анализ причин, по которым студенты инженерных специальностей не завершают обучение, и представить предложения по изменению ситуации. Кроме того, российский лидер сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.