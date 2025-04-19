В России запустили всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память»

Tекст: Дарья Григоренко

Регистрация на Всероссийский конкурс «Семейная память» открылась 19 апреля. Организаторами выступают Роспатриотцентр Росмолодежи, Движение Первых и «ЮНАРМИЯ». Конкурс рассчитан на школьников 5-11 классов и несовершеннолетних студентов колледжей из всех регионов России.

Участники конкурса изучат архивные материалы о своей семье в годы Великой Отечественной войны, попробуют себя в научно-исследовательской работе и смогут представить творческие проекты в форматах живописи, фотографии, кино и литературы.

«Основой жизни и идентичности является история. История нашей страны, семьи и каждого из нас. Именно в ней заключается опыт поколений, мудрость предков и уроки прошлого, которые помогают нам строить будущее. Конкурс делает изучение Отечественной истории доступным и интересным для детей, они не только приобретают важные навыки, но и становятся сопричастными к чувству гордости за своих предков, их подвигам и достижениям. Ежегодно в наших проектах, направленных на сохранение исторической памяти, принимает участие более 5 млн человек. Мы ожидаем, что в этом году не менее 10 000 из них присоединятся к нашему конкурсу», – отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

В рамках конкурса пройдет образовательный курс с лекциями и мастер-классами по исследованию семейной истории. Проекты примут участие в двух номинациях: «Исследовательский проект» и «Творческий проект». Победители и призеры получат сертификаты на оформление цифрового родословного древа и смогут отправиться в патриотический тур по местам боевой или трудовой славы своих родственников.

До 30 сентября экспертное жюри определит 52 лучших работы. Финалисты встретятся в Молодежном историко-культурном центре «Истоки» в Псковской области с 10 по 13 ноября, чтобы защитить свои проекты и побороться за возможность участия в патриотическом туре. Зарегистрироваться на конкурс можно до 17 августа 2025 года.