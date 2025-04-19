На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде Костюшкина
Актриса и певица Настасья Самбурская не стала принимать извинения и букет от солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина после того, как тот на мопеде сбил ее на пешеходном переходе в центре столицы.
Как пишет Ura.ru, после происшествия в центре Москвы певец Стас Костюшкин отправил Самбурской букет с извинениями, однако артистка отказалась его принимать. Поклонники предположили, что между знаменитостями может быть запущена пиар-акция перед выходом совместной работы, но представители обоих участников происшествия это опровергли.
Пиар-директор Костюшкина Алексей Елфимов отметил: «Это не пиар, ситуация там сложная, не все так просто». Елфимов также добавил, что лично не знаком с музыкальным творчеством Самбурской, а знает ее только по ролям в кино.
Со стороны Самбурской также заявили, что никакого сотрудничества между артистами не планируется. Пиар-менеджер Надежда Макарова уточнила, что актриса не будет подавать в суд на Костюшкина.
Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как мопед, управляемый Костюшкиным, наехал на Самбурскую, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с подругой. Мопед выехал из-за остановившейся для пропуска девушек машины и задел актрису.
Ранее сообщалось, что Самбурскую сбили на мопеде. Инцидент произошел в центре Москвы, когда актриса вместе с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Мопед выехал из-за остановившегося пропустить девушек автомобиля и задел Самбурскую.
Напомним, в конце февраля певец Александр Буйнов сбил на автомобиле Lexus пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье. Источник отмечал, что артисту грозит административный штраф или лишение прав до двух лет.
Позже очевидцы рассказали о поведении Буйнова после того, как он сбил пенсионерку. Он уточнил, что Буйнов в момент происшествия был трезв, он пытался помочь пострадавшей.