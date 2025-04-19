Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде Костюшкина

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Ura.ru, после происшествия в центре Москвы певец Стас Костюшкин отправил Самбурской букет с извинениями, однако артистка отказалась его принимать. Поклонники предположили, что между знаменитостями может быть запущена пиар-акция перед выходом совместной работы, но представители обоих участников происшествия это опровергли.

Пиар-директор Костюшкина Алексей Елфимов отметил: «Это не пиар, ситуация там сложная, не все так просто». Елфимов также добавил, что лично не знаком с музыкальным творчеством Самбурской, а знает ее только по ролям в кино.

Со стороны Самбурской также заявили, что никакого сотрудничества между артистами не планируется. Пиар-менеджер Надежда Макарова уточнила, что актриса не будет подавать в суд на Костюшкина.

Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как мопед, управляемый Костюшкиным, наехал на Самбурскую, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с подругой. Мопед выехал из-за остановившейся для пропуска девушек машины и задел актрису.

Ранее сообщалось, что Самбурскую сбили на мопеде. Инцидент произошел в центре Москвы, когда актриса вместе с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Мопед выехал из-за остановившегося пропустить девушек автомобиля и задел Самбурскую.

Напомним, в конце февраля певец Александр Буйнов сбил на автомобиле Lexus пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье. Источник отмечал, что артисту грозит административный штраф или лишение прав до двух лет.

Позже очевидцы рассказали о поведении Буйнова после того, как он сбил пенсионерку. Он уточнил, что Буйнов в момент происшествия был трезв, он пытался помочь пострадавшей.