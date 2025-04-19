Мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком на юге Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина напал на сотрудников полиции с газовым баллончиком на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 16 апреля возле жилого дома в 3-м Павелецком проезде, когда полицейские остановили мужчину в рамках розыскных мероприятий. По данным следствия, он вел себя агрессивно и отказался выполнять требования стражей порядка.

В пресс-службе МВД уточнили, что мужчина не представился, после чего распылил сотрудникам полиции в лица жидкость из газового баллончика. Затем он попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. Один из полицейских впоследствии обратился за медицинской помощью.

Следственный комитет сообщил: «По данным следствия, 16 апреля фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного в 3-м Павелецком проезде в Москве, отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции, распылил в их лица жидкость из газового баллончика». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, с ним проведены следственные действия.

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