СК установил причастных к атаке дронами на Курск командиров ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, установлены личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля, передает ТАСС.

Речь идет о командире 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковнике Дмитрии Бондаровиче, командире 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Андрее Дзянии и его заместителе Виталии Сендзюке.

Петренко подчеркнула, что по данным следствия именно под их руководством военнослужащие ВСУ совершили атаку более чем ста беспилотниками по гражданским объектам города.

Следствие квалифицировало действия командиров по части третьей статьи 205 УК РФ – террористический акт. Принимаются меры к установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка.

Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на дома в Курске, в результате которой погибла женщина.

Силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области.

В правительстве Курской области отметили, что украинский беспилотник, атаковавший дом в Курске, был оснащен поражающими элементами в виде стальных шариков.