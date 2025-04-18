Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.0 комментариев
Запашный рассказал о прибывших из Мьянмы слонятах в подарок России
Запашный рассказал о слонятах из Мьянмы, за которых Путин благодарил республику
Шесть слонят из Мьянмы, подаренные России в знак укрепления отношений, успешно освоились, сообщил директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный. В марте президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы за этот «очень теплый подарок».
Слонята, подаренные Мьянмой, чувствуют себя отлично и не отличаются от российских слонят, сообщает ТАСС. Эдгард Запашный, народный артист РФ и директор Большого московского государственного цирка, рассказал, что в январе они получили шесть слонят: пять самок и одного самца. Для их перевозки был заказан специальный самолет Ил-76, и все путешествие слонов сопровождали трое дрессировщиков и ветеринар.
По словам Запашного, на развитие слонов влияет не географическое происхождение, а условия воспитания. «У меня есть слониха, индийский слон, но родилась в Ростове. Недавно привезли слонят, рожденных в Мьянме. Большой разницы я не почувствовал, потому что и там, и там к слонам относились с самого детства хорошо. Поэтому растут нормальные, адекватные слонята», – отметил он.
Подарок Мьянмы стал вторым подобным случаем, укрепляющим отношения между странами. В 2018 году в честь 70-летия дипломатических связей между Россией и Мьянмой было доставлено три слона. Страны продолжают развивать сотрудничество в области экономики, культуры и туризма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин выразил признательность премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну за подарок в виде шестерых слонят, переданных в Московский зоопарк. Кроме того Россия и Мьянма расширяют культурное сотрудничество, планируя строительство православного храма и открытие российского культурного центра в азиатской республике, сообщил Владимир Путин.