Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым

Tекст: Антон Антонов

Путин поздравил Труфанова с освобождением из плена. Он с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. «Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», – приводит слова президента РИА «Новости».

Во встрече также приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Путин отметил, что «ни в коем случае не хочет давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят». «Все, что с вами произошло, это большая беда», – приводит его слова ТАСС.

Он поблагодарил политическое руководство ХАМАС за то, что палестинское движение согласилось освободить Труфанова.

«Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе», – заявил Путин.

Россия делала все возможное для освобождения из плена Труфанова – и это удалось, сказал Путин. «То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями», – сказал Путин в ходе встречи.

Труфанов поблагодарил Путина за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят. «Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья», – сказал Труфанов, отметив, что счастлив быть на свободе.

В ходе нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года были похищены сам Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн. В ходе первого перемирия в конце 2023 года женщины были освобождены. Труфанова освободили в феврале 2025 года, он был в плену почти 500 дней. Мать Труфанова поблагодарила Россию за освобождение сына из Газы.