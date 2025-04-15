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ВС России за сутки поразили аэродром ВСУ и цеха сборки РСЗО
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ударных беспилотников, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО уничтожены четыре управляемые авиабомбы JDAM и пять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 304 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 51866 беспилотников, 601 ЗРК, 22 846 танков и других бронемашин, 1536 боевых машин РСЗО, 23667 орудий полевой артиллерии и минометов, 34127 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили военный аэродром и предприятие ВПК Украины.
В минувшие выходные ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ, а также сообщалось, что они поразили объекты военного аэродрома ВСУ.