Жители ЛНР почтили память жертв украинской агрессии

В ЛНР прошел митинг-реквием в память жертв украинской агрессии у мемориала

Tекст: Елизавета Шишкова

В Луганской народной республике отметили День жертв украинской агрессии, посвященный памяти земляков, погибших от действий украинских сил. Глава ЛНР Леонид Пасечник, напомнив об этой дате в своем Телеграм-канале, заявил, что «жертвами карательной операции стали тысячи мирных людей» и что «ни одно преступление украинского режима не останется безнаказанным», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На митинге-реквиеме, прошедшем у мемориала «Незаживающая рана Донбасса», присутствовали заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко и уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Стеле Памяти.

Наталья Шкода выразила уверенность в том, что «каждый украинский преступник получит по справедливости», и подчеркнула, что память о жертвах будет передаваться следующим поколениям. Анна Сорока добавила, что на территории мемориала захоронено 394 погибших, среди которых 171 защитник ЛНР и 323 мирные жертвы.

Денис Мирошниченко призвал сохранять память о подвиге защитников и жертвах агрессии, чтобы не допустить повторения трагических событий. Он отметил, что «обычный русский солдат сегодня каждый день совершает подвиг». Председатель Союза ветеранов Донбасса СВО Андрей Тимохин подчеркнул, что «очень много полегло людей, и военных, и гражданских», и выразил уверенность в победе и необходимости передавать эту память последующим поколениям.