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Россияне завоевали десять золотых медалей на ЧЕ по борьбе
Российские борцы на ЧЕ в Братиславе завоевали десять золотых медалей
Российские спортсмены завоевали 17 медалей на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Братиславе, включая десять золотых наград, обеспечив первое место в медальном зачете.
На прошедшем чемпионате Европы по спортивной борьбе в Братиславе российская команда завоевала десять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Соревнования включали вольную борьбу, женскую борьбу и греко-римскую борьбу, передает «Интерфакс».
Среди участников, отличившихся на турнире, оказался борец греко-римского стиля Садык Лалаев, который стал бронзовым призером в весовой категории до 60 килограммов. Благодаря результатам российских спортсменов, команда заняла первое место в неофициальном медальном зачете.
Второе место в зачете получила команда Азербайджана, завоевав четыре золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей. Третий результат показала команда Украины, на счету которой оказалось четыре золотые и пять бронзовых медалей.
Отметим, что российские и белорусские спортсмены выступали на чемпионате под нейтральным флагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Братиславе, Эмин Сефершаев одержал победу в категории до 55 кг, победив азербайджанца Эльданиза Азизли.
Ранее сообщалось, что Сергей Семенов и Артур Саргсян выступят на чемпионате Европы по борьбе 2025 года