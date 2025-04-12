Россиянин Семенов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Tекст: Валерия Городецкая

Семенов стал чемпионом Европы в весовой категории до 130 кг, передает ТАСС. В финальной схватке он одержал победу над турецким спортсменом Хамзой Бакыром.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит в Братиславе, завершится 13 апреля. На этом турнире российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

Ранее российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал титул чемпиона Европы, выиграв в финале у азербайджанца Эльданиза Азизли в категории до 55 кг.