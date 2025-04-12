Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.17 комментариев
Россиянин Семенов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Братиславе.
Семенов стал чемпионом Европы в весовой категории до 130 кг, передает ТАСС. В финальной схватке он одержал победу над турецким спортсменом Хамзой Бакыром.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит в Братиславе, завершится 13 апреля. На этом турнире российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.
Ранее российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал титул чемпиона Европы, выиграв в финале у азербайджанца Эльданиза Азизли в категории до 55 кг.