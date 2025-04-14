С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Власти Британии привлекли армию для решения проблем с мусором в Бирмингеме
В Бирмингеме объявили о чрезвычайной ситуации из-за забастовки мусорщиков, для решения проблемы привлечены военные планировщики, сообщает Independent.
В Бирмингеме ситуация с накопившимся мусором достигла критической точки после того, как мусорщики объявили забастовку 11 марта. Это привело к скоплению тысяч тонн неубранных отходов. Жители города жалуются на появление крыс и сильный запах, сообщает Independent.
Правительство решило привлечь военных стратегов для оказания логистической помощи городскому совету, однако военнослужащие не будут непосредственно собирать мусор. Заместитель премьер-министра Ангела Рейнер призвала членов профсоюза Unite принять «улучшенное» предложение, в то время как генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм раскритиковала нападки на низкооплачиваемых работников, заявив, что спор связан с потерей до 8 тыс. фунтов в их зарплате.
Ожидается, что в понедельник состоится повторное голосование по предложению об окончании забастовки, что может стать решающим шагом в решении текущей ситуации.
Напомним, власти Бирмингема ввели режим «крупного инцидента» из-за забастовки мусорщиков, в результате которой на улицах города скопилось более 17 тыс. тонн мусора.