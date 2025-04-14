Власти Британии привлекли армию для решения проблем с мусором в Бирмингеме

Tекст: Вера Басилая

В Бирмингеме ситуация с накопившимся мусором достигла критической точки после того, как мусорщики объявили забастовку 11 марта. Это привело к скоплению тысяч тонн неубранных отходов. Жители города жалуются на появление крыс и сильный запах, сообщает Independent.

Правительство решило привлечь военных стратегов для оказания логистической помощи городскому совету, однако военнослужащие не будут непосредственно собирать мусор. Заместитель премьер-министра Ангела Рейнер призвала членов профсоюза Unite принять «улучшенное» предложение, в то время как генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм раскритиковала нападки на низкооплачиваемых работников, заявив, что спор связан с потерей до 8 тыс. фунтов в их зарплате.

Ожидается, что в понедельник состоится повторное голосование по предложению об окончании забастовки, что может стать решающим шагом в решении текущей ситуации.

Напомним, власти Бирмингема ввели режим «крупного инцидента» из-за забастовки мусорщиков, в результате которой на улицах города скопилось более 17 тыс. тонн мусора.

