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Лидер демократов США призвал отозвать лицензию у NYHT после крушения вертолета
Лидер демократов в сенате Чак Шумер потребовал приостановить лицензию туристической компании New York Helicopter Tours после крушения их вертолета в реке Гудзон. Он заявил, что несмотря на трагедию, компания продолжает продавать полеты и предлагает скидки.
Как передает New York Post, Чак Шумер выразил крайнее недовольство тем, что компания New York Helicopter Tours продолжает продавать полеты со скидкой в 70% после трагедии с их вертолетом, в результате которой погибли шесть человек. Он назвал это возмутительным и призвал власти отобрать у компании лицензию до завершения расследования.
Шумер также подчеркнул, что лицензия компании не требует такой же строгой подготовки механиков и пилотов, как это предусмотрено для других коммерческих лицензий. Он призвал Федеральное управление гражданской авиации (FAA) незамедлительно отозвать у компании сертификат эксплуатанта.
По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, на борту вертолета находилась семья из Испании, что подтвердило предварительную информацию о том, что среди погибших была семья главы испанского филиала Siemens, Агустина Эскобара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет с шестью пассажирами, включая детей, потерпел крушение в реке Гудзон во время туристического полета над Статуей Свободы. Газета также сообщала, что в результате этого крушения погибли Агустин Эскобар, возглавлявший подразделение Siemens в Испании, и его семья.