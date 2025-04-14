Лидер демократов США призвал отозвать лицензию у NYHT после крушения вертолета

Tекст: Денис Тельманов

Как передает New York Post, Чак Шумер выразил крайнее недовольство тем, что компания New York Helicopter Tours продолжает продавать полеты со скидкой в 70% после трагедии с их вертолетом, в результате которой погибли шесть человек. Он назвал это возмутительным и призвал власти отобрать у компании лицензию до завершения расследования.

Шумер также подчеркнул, что лицензия компании не требует такой же строгой подготовки механиков и пилотов, как это предусмотрено для других коммерческих лицензий. Он призвал Федеральное управление гражданской авиации (FAA) незамедлительно отозвать у компании сертификат эксплуатанта.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, на борту вертолета находилась семья из Испании, что подтвердило предварительную информацию о том, что среди погибших была семья главы испанского филиала Siemens, Агустина Эскобара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет с шестью пассажирами, включая детей, потерпел крушение в реке Гудзон во время туристического полета над Статуей Свободы. Газета также сообщала, что в результате этого крушения погибли Агустин Эскобар, возглавлявший подразделение Siemens в Испании, и его семья.