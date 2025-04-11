В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.5 комментариев
Вертолет упал в реку Гудзон, погибли все шесть человек на борту
Вертолет упал в реку Гудзон во время облета Статуи Свободы, погибли все шесть человек на борту
Вертолет с шестью пассажирами, в том числе детьми, потерпел крушение в реке Гудзон в Нью-Йорке, причиной трагедии стало падение во время туристического полета над Статуей Свободы.
По данным агентства Associated Press, шесть человек погибли после падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке. На борту находились граждане Испании, включая детей. Вертолет выполнял туристический полет над Статуей Свободы.
Ранее телеканал ABC News сообщил о том, что крушение произошло во время туристического полета, однако причины катастрофы остаются неизвестными. Все находившиеся на борту погибли, что подтвердили источники.
Как отмечает ABC News, крушение стало трагическим завершением экскурсии над одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка – Статуей Свободы. Информация о том, что пассажирами были граждане Испании, также подтверждена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу над вашингтонским аэропортом Рональда Рейгана авиалайнер Airbus A319 рейса Delta, направлявшийся в Миннеаполис, едва не столкнулся с истребителем Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с пассажирским самолетом, которое произошло в конце января.
Напомним, вечером 29 января в небе у вашингтонского аэропорта произошло столкновение пассажирского самолета компании American Airlines и вертолета Black Hawk, принадлежащего сухопутным войскам. Обломки военного вертолета UH-60 Black Hawk, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом компании American Airlines, были обнаружены в районе аэропорта.