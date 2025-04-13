Продюсер «КИНОпробы. Рэп-трибьют» дал оценку порче стены Виктора Цоя поклонниками Паши Техника

Продюсер Пронин — о вандализме на стене Цоя: Какой был Техник, такие и поклонники

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Порча стены Цоя – это вандализм. Российские правоохранительные органы должны дать оценку и наказать тех, кто к этому причастен. Второе. Фигуры Виктора Робертовича и Паши Техника не просто несопоставимы – между ними несколько вселенных. И непонятно, почему поклонники скончавшегося недавно рэпера выбрали именно такой способ заявить о себе», – пояснил Антон Пронин, музыкальный продюсер, руководитель проекта «КИНОпробы. Рэп-трибьют».

«История крайне хайповая. Единственное, что я могу сказать, предполагая точку зрения фанатов Техника, что этот так называемый перформанс, возможно, соответствует идеологии жизни самого Паши. Но, безусловно, это не оправдание. Цой – легенда и герой своего времени с большой буквы. А сейчас…Какие времена, такие и герои. Я изначально был категорически против того, чтобы пиарить эту историю с порчей стены на Арбате, чтобы не придавать ей дополнительного звучания в СМИ и обществе», – указал он.

Ранее в центре Москвы на стене Виктора Цоя художники полностью закрасили граффити «Техник», посвященное рэперу Паше Технику (настоящее имя Павел Ивлев).

Художник Роман Яковлев сначала наклеил поверх граффити плакаты с изображением Цоя, затем к нему присоединились другие мастера, которые закрасили надпись, покрыв ее новыми рисунками и восстановили портрет солиста рок-группы «Кино». Яковлев ранее заявлял, что постарается убрать граффити, посвященное Технику, корректно и без оскорблений.

Надпись «Техник» появилась на Арбате 10 апреля до похорон музыканта. После этого к стене Цоя приставили наряд полиции. Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.