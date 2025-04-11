Франция в ожидании рейтинга Moody's снизила прогноз роста до 0,7%

Глава минфина Франции в ожидании рейтинга Moody's снизил прогноз роста до 0,7%

В пятницу рейтинговое агентство Moody's объявит Франции обновленный финансовый прогноз, в ожидании которого министр экономики Эрик Ломбард уже понизил прогноз правительства по росту на 2025 год до 0,7%, пишет Le Figaro.

Ссылаясь на «неопределенности», министр экономики Франции Ломбард понизил прогноз правительства по росту на текущий год до 0,7% по сравнению с предыдущими 0,9% и 1,1% в 2024 году, сравняв его с прогнозом Банка Франции.

«Если нам удастся снизить таможенные пошлины – 20-процентную надбавку для Евросоюза, сниженную в среду до 10%, мы можем даже улучшить ситуацию, а если нет, то посмотрим», – уклонился от ответа министр.

Рейтинг государственного долга Франции в декабре 2024 года был понижен с «Аа2» до «Аа3» (что эквивалентно 17/20) ввиду «политической фрагментации» страны, которая, по мнению Moody's, не способствует быстрому восстановлению госфинансов.

После декабрьской неудачи Франция разработала бюджет на 2025 год, предусматривающий около 50 млрд евро затрат, который на этой неделе был дополнен еще пятью млрд евро из резервных источников. Возможно, это позволит стране избежать очередного рейтингового падения.

Правительство страны представит подробную информацию о бюджетной траектории 15 апреля на конференции по государственным финансам с участием премьер-министра Франсуа Байру.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр финансов Франции Эрик Ломбард заявлял в апреле, что французам придется смириться с более высоким бюджетным дефицитом, чем ожидалось. Так он оценил сценарий, при котором ВВП и доходы окажутся ниже прогнозируемых.

При этом в январе Bloomberg передавало, что экономика Франции сократилась в четвертом квартале 2024 года на 0,1% по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Спад произошел после роста на 0,4% в третьем квартале и оказался ниже прогнозов ожидавших стагнации аналитиков.