Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.0 комментариев
Полиция Австралии начала расследование из-за плакатов с политиками в форме нацистов
В Австралии начато расследование после появления плакатов с изображением политиков в нацистской форме, нарушающих законодательство страны о запрете нацистской символики.
Полиция Австралии начала расследование из-за размещения плакатов с изображением некоторых политиков и предпринимателей в нацистской форме, сообщает ТАСС. Эти плакаты были найдены в витрине магазина в Вагга-Вагга. На них изображены бывший премьер-министр Майкл Маккормак, лидер оппозиции Питер Даттон, а также предприниматели Джина Райнхарт и Клайв Палмер.
Маккормак заявил, что изображение в таком виде является оскорбительным и нарушает законы Австралии, запрещающие демонстрацию нацистской символики. Он также подчеркнул, что плакаты стилизованы под старые черно-белые фотографии, а на изображениях присутствуют элементы нацистской эмблематики, такие как Железный крест и орлы.
Законодательство Австралии с 2023 года запрещает использование нацистской символики, и полиция намерена выяснить, кто несет ответственность за создание и распространение этих плакатов.
Маккормак опубликовал свой протест и фотографию плаката на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как писала газета ВЗГЛЯД, студенты польского колледжа в Иновроцлаве показали во время рождественского праздника пряники со свастикой и распевали нацистские песни, что вызвало скандал в стране.
Ранее компания Adidas приняла решение отказаться от использования номера 44 на форме сборной Германии для Евро-2024 из-за его сходства с нацистской символикой СС.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ