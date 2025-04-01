Полиция Австралии начала расследование из-за плакатов с политиками в форме нацистов

Tекст: Мария Иванова

Полиция Австралии начала расследование из-за размещения плакатов с изображением некоторых политиков и предпринимателей в нацистской форме, сообщает ТАСС. Эти плакаты были найдены в витрине магазина в Вагга-Вагга. На них изображены бывший премьер-министр Майкл Маккормак, лидер оппозиции Питер Даттон, а также предприниматели Джина Райнхарт и Клайв Палмер.

Маккормак заявил, что изображение в таком виде является оскорбительным и нарушает законы Австралии, запрещающие демонстрацию нацистской символики. Он также подчеркнул, что плакаты стилизованы под старые черно-белые фотографии, а на изображениях присутствуют элементы нацистской эмблематики, такие как Железный крест и орлы.

Законодательство Австралии с 2023 года запрещает использование нацистской символики, и полиция намерена выяснить, кто несет ответственность за создание и распространение этих плакатов.

Маккормак опубликовал свой протест и фотографию плаката на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Как писала газета ВЗГЛЯД, студенты польского колледжа в Иновроцлаве показали во время рождественского праздника пряники со свастикой и распевали нацистские песни, что вызвало скандал в стране.

Ранее компания Adidas приняла решение отказаться от использования номера 44 на форме сборной Германии для Евро-2024 из-за его сходства с нацистской символикой СС.