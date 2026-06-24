Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.8 комментариев
Жителей Москвы предупредили о переменной облачности
В середине рабочей недели жителей столичного региона ожидает комфортная погода без осадков, воздух прогреется до 25 градусов, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Днем в среду температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов тепла при переменной облачности, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.
В Подмосковье столбики термометров могут подняться до отметки 25 градусов. Осадков в этот день не ожидается.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 747 миллиметров ртутного столба.
В ночь на четверг в Москве похолодает до 11 градусов. По области ночные температуры могут опуститься до 9 градусов тепла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале рабочей недели синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе до 25 градусов.