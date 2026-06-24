Жителей Москвы предупредили о переменной облачности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Днем в среду температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов тепла при переменной облачности, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

В Подмосковье столбики термометров могут подняться до отметки 25 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 747 миллиметров ртутного столба.

В ночь на четверг в Москве похолодает до 11 градусов. По области ночные температуры могут опуститься до 9 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале рабочей недели синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе до 25 градусов.