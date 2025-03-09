Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Минобороны: ВС России закрепились в Константинополе ДНР
Минобороны: Российские войска закрепились в Константинополе в ДНР после зачистки
Российские военнослужащие успешно закрепились в поселке Константинополь в ДНР, проведя зачистку, в результате которой потери среди украинских сил составили более 50 человек.
Российские военнослужащие закрепились в Константинополе в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости».
Министерство обороны РФ заявило, что ВСУ потеряли более 50 человек в результате действий российских сил. В операции для поддержки штурмовых подразделений активно использовались расчеты артиллерии и ударные дроны, оснащенные системами сбросов боеприпасов. Эти меры позволили уничтожить позиции ВСУ и обеспечить контроль над Константинополем.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий группировки войск «Восток».