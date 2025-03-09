Стало известно о визите внучки генерала Панфилова на парад Победы в Москву 9 мая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, внучка генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова посетит парад Победы 9 мая в Москве. Она является заместителем начальника Военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана и директором Военно-исторического музея Алма-Аты. Байкадамова была приглашена на мероприятие по инициативе генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, который обратился с предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Байкадамова подчеркнула значимость 80-летия Победы для Казахстана, особенно для Алма-Аты, бывшей столицы республики. В этом городе были сформированы пять дивизий, в том числе дивизия, ныне носящая имя генерала Панфилова, а также две стрелковые бригады и отдельные полки. В центре города расположен парк имени 28 героев-панфиловцев, что делает годовщину еще более особенной для жителей.

Она выразила надежду на то, что архивы и документы о войне, которые становятся более доступными, помогут раскрыть правду о подвиге 28 панфиловцев. Байкадамова ожидает, что рассекреченные документы по отрядам истребителей танков раз и навсегда положат конец спекуляциям и прояснят историческую картину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве 9 мая, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а президент США опроверг слухи о своем возможном визите в Москву 9 мая, заявив, что не собирается ехать на День Победы в Россию.