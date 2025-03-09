В Госдуме сообщили о длинных выходных в мае и июне

Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня

Tекст: Максим Попов

Россияне смогут отдохнуть в течение четырех дней в мае и июне благодаря переносу нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, передает РИА «Новости». Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил, что в этом году 23 февраля совпало с воскресеньем, а 8 марта – с субботой.

«Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне», – заявил Нилов.

По его словам, перенос нерабочих дней не нарушает баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.