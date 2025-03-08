США и курды захватили лидера ячейки ИГ в Сирии

Курды при поддержке США захватили лидера ИГ Салаха аль-Абдуллу в Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) при поддержке США провели успешную операцию на востоке Сирии, захватив лидера ячейки ИГ (ИГИЛ*, «Исламское государство*», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официальное заявление центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

В ходе операции, проведенной СДС совместно с силами CENTCOM, был задержан Салах Мохаммад аль-Абдулла, который возглавлял одну из ячеек ИГ в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани на севере Сирии . Сообщалось, что США начали строительство новой военной базы на севере Сирии начали. Газета ВЗГЛЯД писала, что вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю развяжет.