Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
США и курды захватили лидера ячейки ИГ в Сирии
Курды при поддержке США захватили лидера ИГ Салаха аль-Абдуллу в Сирии
Курдские «Сирийские демократические силы» при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ (ИГИЛ*, «Исламское государство*», запрещенная в РФ террористическая организация) Салаха Мохаммада аль-Абдуллу на востоке Сирии.
Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) при поддержке США провели успешную операцию на востоке Сирии, захватив лидера ячейки ИГ (ИГИЛ*, «Исламское государство*», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официальное заявление центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).
В ходе операции, проведенной СДС совместно с силами CENTCOM, был задержан Салах Мохаммад аль-Абдулла, который возглавлял одну из ячеек ИГ в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани на севере Сирии . Сообщалось, что США начали строительство новой военной базы на севере Сирии начали. Газета ВЗГЛЯД писала, что вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю развяжет.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ