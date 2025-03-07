Фонсека объяснил свое поведение в матче «Лиона» с «Брестом» конфликтом Зеленского и Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главный тренер французского футбольного клуба «Лион» Паулу Фонсека был дисквалифицирован до 30 ноября 2025 года за физическое воздействие на арбитра во время матча против «Бреста», пишет ТАСС.

Фонсека, удаленный со скамейки в этом матче, выразил недовольство судейством и вступил в физический контакт с арбитром, что стало причиной строгого наказания. Тренер объяснил свое поведение неопределенностью и тревогой, связанными с конфликтом между Россией и Украиной, который обострился после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Клуб «Лион» намерен обжаловать решение лиги, считая его чрезмерно суровым. Во время своего выступления перед дисциплинарной комиссией перед матчем с румынским ФКСБ в Лиге Европы, Паулу Фонсека объяснил свое поведение в матче с «Брестом» внутренним беспокойством и стрессом. В матче против ФКСБ Фонсека не смог сдержать эмоций и заплакал после первого гола своей команды, получив поддержку от игроков.

Паулу Фонсека, которому 52 года, возглавляет «Лион» с января текущего года. Ранее он работал в донецком «Шахтере» и итальянской «Роме», имея опыт работы с украинскими и итальянскими командами. Его супруга Екатерина Фонсека, уроженка Украины, ранее была личным пресс-секретарем президента «Шахтера» Рината Ахметова. За свою карьеру Фонсека не раз сталкивался с дисциплинарными санкциями за конфликты с судьями, в том числе в итальянской лиге.

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