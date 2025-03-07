В Муроме задержали женщину за танец у памятника Великой Отечественной войны

Tекст: Алексей Дегтярев

Администрация округа Муром выразила недовольство произошедшим, отметив, что такие действия более уместны в ночных клубах, чем на общественных площадках рядом с мемориалами, передает «Газета.Ru».

Для правовой оценки событий предлагается привлечь правоохранительные и медицинские органы.

Администрация также сообщила, что танцовщица ранее пыталась трудоустроиться в городское управление культуры, но не имела необходимого образования для предлагаемых вакансий.

Telegram-каналы сообщают, что задержанная является владелицей танцевальной студии, она уже нарушала общественный порядок октябре 2023 года, когда станцевала у Вечного огня.

По данным МВД, женщина тогда была оштрафована на 30 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после того, как местная жительница справила нужду у Казанского собора и опубликовала соответствующее видео в Сети.