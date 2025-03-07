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В Муроме задержали женщину за танец у памятника Великой Отечественной войны
За откровенные танцы у памятника Великой Отечественной в Муроме задержали 40-летнюю женщину, инцидент произошел на площади Победы, сообщили в региональном управлении МВД.
Администрация округа Муром выразила недовольство произошедшим, отметив, что такие действия более уместны в ночных клубах, чем на общественных площадках рядом с мемориалами, передает «Газета.Ru».
Для правовой оценки событий предлагается привлечь правоохранительные и медицинские органы.
Администрация также сообщила, что танцовщица ранее пыталась трудоустроиться в городское управление культуры, но не имела необходимого образования для предлагаемых вакансий.
Telegram-каналы сообщают, что задержанная является владелицей танцевальной студии, она уже нарушала общественный порядок октябре 2023 года, когда станцевала у Вечного огня.
По данным МВД, женщина тогда была оштрафована на 30 тыс. рублей.
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